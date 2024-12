ASIAN KUNG-FU GENERATIONが2025年2月19日、31thシングル「ライフ イズ ビューティフル」をリリースする。同シングル初回生産限定盤付属の特典Blu-rayより、「リライト」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに先行公開された。公開された「リライト」映像は、2023年8月にインドネシアのジャカルタで開催されたワンマン公演の収録映像であり、Blu-rayには同公演から「Re:Re:」「遥か彼方」「転がる岩、君に朝が降る」など全8曲が収められる。なお、インドネシア・ジャカルタ公演のセトリプレイリストも公開となった。

■ASIAN KUNG-FU GENERATION -THE FIRST TAKE- 音源配信



2024年12月20日(金) 配信開始配信リンク:https://bio.to/AKG_TFT▼「遥か彼方 - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/HarukaKanata_TFT▼「転がる岩、君に朝が降る - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/RMLFY_TFT▼「ソラニン - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/Soranin-FromTFT▼ASIAN KUNG-FU GENERATION(後藤正文) & 世武裕子「エンパシー - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/Empathy-FromTFT