日本のピッツァの概念を変える新たな挑戦！ 才能あふれる若きピッツァイオーロの展望に迫る

日本の料理界の次代を担う若きシェフたち。食の世界に精通する本田直之さんが聞き手となって、彼らの料理にかける思いやチャレンジを語ってもらう連載。第11回は東京・北千住にあるピッツェリア「TOMMY PIZZA」のオーナーシェフ冨永英嗣さん。今、イタリアでフーディーたちが注目する新時代のピッツァ「ピッツァ デグスタツィオーネ」。本場でその真髄を学び、日本での紹介に取り組む冨永さんの熱い挑戦に迫ります。

ピッツァに魅せられ、渡ったイタリアでの武者修行の日々

店舗外観。北千住駅から徒歩10分程の場所にある 写真:お店から

本田:Tommy、よろしく。プロフィールから教えてください。

冨永:大学生の時、アルバイト先でピッツァの楽しさを知りました。その後、飲食業界に就職したんですが、やはりピッツァを、それも本場を知りたいと思うようになって、イタリアに行く決心をしました。当時、大学の先輩が恵比寿の「マジカメンテ」で働いていて、そこの佐藤シェフからローマ在住の「Bistro 64」の能田シェフを紹介してもらって、さらにシェフの友人を通じてピッツァスクールに通える手筈を組んでいただきました。

本田:そこから会社を辞めて、イタリアに渡ったと。

冨永:最初に学んだシェフが、ローマ近郊に店があるジュゼッペ・クラベーロさん。世界大会で受賞歴があるトップレベルの職人です。そこでは生地を長期発酵させる、クラシックなスタイルを学びました。その後、2店舗目がマルコ・マンツィさんがシェフを務めるフィレンツェの「Giotto Pizzeria-Bistrot(ジョット・ピッツェリア・ビストロ)」。マンツィさんは「ガンベロロッソ」という有名なイタリアのグルメガイドで最高賞「トレ・スピッキ(Tre spicchi)」を何年も取り続けていたり、「50 Top Pizza」に選出されたりもするトップシェフです。そこでは現在取り組んでいる高加水の生地を学びました。

写真:お店から

本田:その後はどうしたの? 修業を続けた?

冨永:ピッツァの有名な所を見てみようとイタリア各地を回りました。その時に訪れたのがヴェローナの「I Tigli(イ・ティッリ)」です。そこで、今で言う「ピッツァ デグスタツィオーネ」と出会いました。生地や形状、トッピングがさまざまに異なるピザをコース仕立てで楽しむスタイル。こういうスタイルもイタリアにはあることを学んで、帰国後、そのスタイルを取り入れながら、高加水の生地を使ったピッツァをやってみたいと思い「TOMMY PIZZA」をオープンしました。

本田:ヴェローナがグルメピザとデグスタツィオーネで有名になったのはこの「I Tigli」でしょ。発祥の店だよね。ここに食べに行って影響を受けたと。いつぐらいに行ったの?

冨永:5年前ですね。

本田:まだイタリアでもデグスタツィオーネが根付いていなかった時だよね。

冨永:イタリアでは少しずつ始まっていて、その流れがくる印象はありました。「I Tigli」が始めて、周りの店がそれを知って、真似をしている。すでにフランコ・ペペさんも活躍していたので、片鱗は見えていましたね。「これは日本にはないな」と直感したので、日本でも模倣してみたいと思いました。このスタイルがいいなと思ったもう一つの理由は、ピッツァを楽しむ時、イタリア人みたいに1枚を食べるのではなく、日本人はピースでいろんな種類を少しずつ楽しむ方を好むだろうと思ったからです。自分もいろんな味のピッツァが食べたい時、1ピースずつの方がいろんな種類に挑戦できることもあり、デグスタツィオーネは日本人向きかなと感覚的に思いました。

写真:お店から

本田:ローマ、フィレンツェでピッツァを学んで、ヴェローナの「I Tigli」で方向性が定まったみたいな感じか。イタリアではいろいろピザを食べて回った?

冨永:聖地であるナポリに行って「Gino Sorbillo(ジーノ ソルビッロ)」「50kalò(チンクワンタ・カロ)」などの有名店に行きました。いろいろ回ってみると、クラシックなものがありつつ、革新的なものもある。新しいピッツァが台頭している片鱗が見えたのはすごく刺激的でしたし、学びが多かったです。

本田:スクールってどんな感じなの?

冨永:実際の店舗に行って、そこのシェフが師匠となって、勉強を含めて研修までがパッケージになっています。そういうスクールに2店舗、通いました。最初はピザの歴史や発酵、小麦についてなどの座学。イタリア語なので全部は理解できないんですが、意味としてはこういうことかな、こういう考えが大切なんだなというのは理解できました。その後は店舗で実地研修。最初は見習いで、徐々に一人でやるようになります。

本田:独立しようと思ってイタリアで学んできた?

冨永:いずれはそうなりたいと思っていました。ただ、その道筋は正直見えてなくて、どうやったら独立できるのかなというのは、自分の中で探り探りでしたね。自己資金を貯めて、店舗を持つまでの時間は、やっぱりかかりました。

本田:帰ってきて、日本のピッツェリアで少し修業した?

冨永:師匠はイタリアにいるので、どちらかというと、上のポジションについて、ある程度自由にできる店を探しました。経営面などを学べる機会を作らないと、店を持つのは難しいだろうなというイメージがあったので。

本田:そこで経営面を学んだり、資金を貯めたりしている傍ら、自分で試作したりとかもした?

冨永:今のピッツァの形というか、方向性が定まったのは、自分の店を持ってからですね。能田シェフとかにアドバイスをいただいたりして、ようやくこのスタイルをやっていくことが定まった感じです。

こんな体験は初めて! ピッツァ デグスタツィオーネとは

ランチはピザ1枚にサラダとドリンクがつく。写真は定番の「マルゲリータ」 写真:お店から

本田:この間体験させてもらったデグスタツィオーネ。いろんな種類の生地を使っていて、日本にはなかなかない形で面白かった。ほぼこのスタイルで店でも出している?

冨永:スペシャルな部分もありましたが、ベースはすべてあの通りです。

本田:この対談を読んでいる人にも紹介したいから、どんな感じのコースなのか教えてください。

冨永:ピッツァは全部で7ピース、コース最後にはデザートが出ます。ピッツァは1ピースずつ、トッピングや形、生地がすべてが異なり、いろいろなピッツァを楽しんでいただけます。生地は3種類使っていて、最初が普段使っている高加水の生地。その次がシチリア産TUMMINIA(トゥミニア)という古代小麦を使った生地。ナチュラルな風合いの生地で、少しシナモンのような香りがします。最後は最初より加水率が高い、ピッツァというよりはフォカッチャの形の生地です。この3種類を使い分けて、形状も変えながら、ピッツァを楽しんでいただく感じですね。

本田:それぞれの生地をもう少し詳しく紹介してもらえますか。

冨永:普段使っている生地は、BIGA(ビガ)という発酵種を用いた生地で、日本でも知られるようになった“コンテンポラネア”というモダンなスタイルの生地です。2日ぐらいかけて発酵させ、クラシックスタイルの生地より高加水。加水率は大体、70〜72%ぐらい。同じ生地のグラム数でも水分が多いということは、その分小麦を減らすことができるのでより軽い生地になっています。また時間をかけて発酵させることで小麦を消化しやすい形に変えているので、軽やかに食べられます。もう一つの古代小麦を使った生地。こちらは古代小麦自体、グルテンが非常に少なめなので、食べた時にあまり胃もたれしません。ナチュラルな小麦のため、精製された小麦よりビタミンなどの栄養素が損なわれず、風味と味わいのコクが濃いのが特徴。最後の高加水のフォカッチャの生地は粉より水分が多く、110%の水分を入れて焼き上げています。焼きたては外側がバリッとしつつ、中は水分が多く、モチモチ。そのコントラストが特徴で、他にはないような生地感になっています。

ディナーピッツァコース、9,000円(税込) 写真:お店から

本田:Tommyがコース作る時に自分の思いとか、哲学とかさ、こういうふうにしたいから、このコースにしたというのはあるの? お客さんにどういうふうに感じてほしいかとか。

冨永:コースにしていることで、若干ハードルが高く感じられてしまっているかなとは思います。ただ、いろんなピッツァの楽しさとか可能性を感じていただきたいですね。高加水の生地だったり、薄く焼いてパリッとしたせんべいみたいな生地だったり。小麦だけでなく形も味も変えています。日本ではピッツァというと、具材に注目されがちで、トッピングやチーズで味を楽しんでいる部分が大きいと思います。うちの店では生地から楽しんでもらいたい。生地の縁を残しがちだと思うんですが、そこがおいしいんだよということを伝えたいし、楽しんでいただきたいですね。

ピッツァのピース一つ一つに異なる味わいがある 写真:お店から

本田:コースにした一番の目的は? 日本ではさ、ピッツェリアでコースをやっているとこってまだ少ないじゃん。わかりやすくマルゲリータとかマリナーラとか。そういうところがほとんどだと思うんだけど、あえてコースにした理由は何かあるの? チャレンジだと思うんだよね。日本でこれを理解してもらうのがさ。価格的なものもそうだし。

冨永:最初はイタリアで受けた自分の衝撃、今まで見たことない、日本でもまだやってないことを自分の店でやってみたいという思いがありました。他の店と同じことをしていても仕方がないというのもあって。あとはやっぱり日本人ならではの、いろんなものをちょっとずつ食べたいという願望が、このスタイルでは叶えられるとも考えました。いずれ受け入れてもらったら、こんなに楽しめるんだということを知ってもらえるかなと。コースにはマルゲリータといった定番を入れていくだけでなく、日本の食材を使って、より独自性を出していきたいですね。日本にいるのにイタリアだけにこだわる理由はないわけですから。日本で良い食材に出会える機会があったら、それをどう生かせるかを楽しみたいですね。お客様にもいろんな食材を知ってもらえる機会を増やして、より良い食材を提供できる場所になって、少しでも生産者の方たちに喜んでもらえればいいですね。そうすれば食の豊かさや文化も育まれていくんじゃないかという思いがあるので、そういった挑戦をやっていきたいです。

本田:例えば、どういうふうに?

冨永:ピッツァにレンコンをトッピングした時、東京ではあまり知られていない岩国れんこんを使いました。岩国には母方の実家があるんです。自分を知ってもらう意味を込めつつ、その地域にフォーカスして選んだ食材です。そのほか、広島市出身なので、スポットで広島の三良坂という地域にあるモッツァレラを使ってみたり。あとは、食後酒でリモンチェッロを出してるんですけど、そのお酒は、しまなみ海道にある大三島産レモンで造られています。そういったものを、これからも使っていきたいと思っています。

これまでにない挑戦をパッションで伝えることの大切さ

季節限定、好評だった「鮎とズッキーニ」のピッツァ 写真:お店から

本田:お客さんの反応はどう?

冨永:お客様はすごく喜んでくれていて、驚きもしてくださっています。ただ、やっぱり、今やっていることの概要というか全体像が見えないので、実際に店に来て食べて、こういうことなんだと理解すると、面白いねと。こんなにピッツァはおいしくて、楽しめるんだという反応はいただいています。

本田:来てもらうまでが大変だよね。それを理解してもらうまでが。

冨永:そうですね。そこが一番のネックですね。足を運んでもらうまでが難しい。

本田:何で北千住に店を作ったの?

冨永:一番は自分が住んでいて、地域のことがわかっていること。一緒にイベントをやったりなど近くの飲食店とのつながりもあります。あとは足立市場があるので、自分の目で見て魚介類とかを購入できる。懇意にしているワインショップもあって、自分で出向いて素材を手に入れられるところが結構あるので、そこが魅力ですね。

本田:お客さんの入りはどう?

冨永:正直、まだ芳しくはないですね。知ってもらうまで全容が見えないというのが一番難しいところだと思います。ランチに来てもらえば、ピッツァ自体のおいしさはわかってもらえるかなとは思います。それを夜につなげて、知ってもらう機会になればいいなという感じです。

写真:お店から

本田:知ってもらわないと、来てくれないからね。お客さん自身に発信してもらうのと、後、やっぱり、自分の発信をもっとした方がいい。もっと貪欲にやった方がいいんじゃないかなって気がする。

冨永:そこは足りてないところだと自分でも思います。

本田:こういうことやっているから、こういうふうにしたい、こうやっているんだよということを伝える力が必要だと思う。Tommyのやっていることは単なるピッツァじゃないじゃん。日本人は、まだピザのコースに対する理解がないというか、存在することすら知らないわけじゃん。だから、コースの哲学とかを伝える力が必要だと思うんだよね。ぺぺさん(フランコ・ペペ)とかと話すとさ、あの人もすごい哲学者じゃん。ピッツァイオーロ(ピッツァ職人)とかへの思いがすごくあふれてきてさ。俺はこんなことやりたいんだ、伝えたいんだみたいなのがある。新しいことをやる時には、あの熱意というかパッションが絶対必要だと思うんだよね。

冨永:自分の中でこれをやっていくという表現自体がまだうまくできてなくて。最初の師匠はナポリの人で、何に対しても情熱を持っていて、すべてに一生懸命な人でしたね。その師匠から教わった言葉に「ピッツァイオーロは疲れないんだ」というのがあります。ピッツァイオーロは常に働き続ける。ピッツァ生地は発酵なんで、常にその様子を見てなきゃいけない。あと、窯も常に火を焚いてないといい状態で焼けないので、その様子も見なきゃいけない。とにかく頭の中で、今の状況だとどれがベストか、今の環境でどうしたいのかを常に考えないといけない。そういった精神を教えてもらいました。それが、今も自分の中に強く生きています。

トロトロのトマトソースも絶品と評判 写真:お店から

本田:そういった話をもっといっぱいした方がいい。学んだことや、そこからこういうふうにやりたいんだということを伝えた方がいい。

冨永:ピッツァ作りには粉へのこだわりもあると思うんですが、最初の師匠からは、逆に、そこが重要じゃないというか、生地を作っていくプロセスがあるから、結果としておいしい生地ができていることがベースの粉よりも大切だと学びました。イタリアでは、ケータリングというか、個人の家や別荘に出向いて生地を焼くということがあります。生地をあらかじめ準備して持っていくんですが、窯などはそこにあるものを使い、食材も自身でその近くで調達します。そこでは、そういった店と環境が違う中でどう対応するかを考えることが、ピッツァイオーロとして必要なんだと学びました。ある時知り合い経由で、子ども誕生会があるから焼いてくれという依頼があって。初めて一人でピッツァイオーロとして対応したことがありました。その時、依頼主のイタリア人の方々がめちゃくちゃ喜んでくれて。イタリアの人が自分のピッツァを認めてくれた、ピッツァイオーロとして認めてくれたというのが、本当にうれしかったですね。イタリアに来て学んでよかった、天職としてやっていきたいと思いましたし、自信にもつながりました。

本田:そういうとこだよ、そういうのを伝えたいね。

劇場のような空間で楽しみたい新しいピッツァの形

写真:お店から

本田:これからどういうふうにしていきたい?

冨永:メニューに関しては、いろいろアドバイスをもらいながら、多少わかりやすくなるように、少しずつ構成を変えたいなと思っています。生地自体の進化もそうですけど、ピッツァの上で自分の味やクリエイションなどを表現していきたい。日本にフィーチャーしていても、自分にとってのイタリアはピッツァなので、ピッツァで表現することはすべてイタリアであるという確信を持っています。今、メニューの横に副題的に都市名を書いているんですが、その名前が日本のさまざまな地域や季節をフィーチャーして、今後はいろいろなピザを表現していきたいですね。そして、それをデグスタツィオーネとして楽しめる形に落とし込んでいければというところです。

本田:お客さんにアピールしたいことは何かある?

冨永:とりあえずランチからでいいので、まずはピッツァ・マルゲリータを食べていただいて、こんな味が北千住で楽しめるんだということを知ってもらいたいですね。そこからディナーにつなげて、ピッツァを楽しんでもらって。ナチュラルワインも置いているんで、ピッツァとワインを浸透させていきたい。そういったことを楽しんでもらえる場所を提供していきたいと思います。

U字形のユニークなカウンター席。ライブ感もごちそうの一つ 写真:お店から

本田:8席のカウンターでね。お寿司屋さんみたいな感じで他にないよね。カウンターでピッツァのコース、デグスタツィオーネをやっているのって、俺が知っているのは日本ではマンダリン オリエンタル 東京の 「ザ ピッツァバー ON 38TH」ぐらいだよね。8席のカウンターというのはなかなかないチャレンジ。

冨永:自分もその場でお客様と一緒に楽しみたいという思いがあったので、カウンターにしました。自分が作るものを楽しんでもらうのと同時に、自分自身の思いも知ってもらいたい。まだ伝えきれてない部分も多いんですが。知ってもらえば、また次、行きたいとなるんじゃないかと思うんです。カウンターはU字形になっているんで、隣の方や反対の方ともコミュニケーションがしやすく、お互いの顔を見ながら食事を楽しめます。周りの方と一緒に料理を作っていく瞬間を楽しんでもらって、その空間に私のピッツァがあって、初めて「TOMMY PIZZA」が完成する。ある意味、劇場のような感じですね。

ピッツァのコースにはワインのペアリングもできる 写真:お店から

本田:引き続き情熱を持ってピッツァを作っていってください。

冨永:ありがとうございます。常にブラッシュアップして、頑張っていきたいです。

<店舗情報>◆TOMMY PIZZA住所 : 東京都足立区千住寿町32-10 寿マンション 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

取材:本田直之、食べログマガジン

文:小田中雅子

