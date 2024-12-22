°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢É×¤È¤Î¡Ö·î1¥Ç¡¼¥È¡×¾ÃÌÇ¤òÃ²¤¯¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦2¿Í¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¡×¡ÖÍèÇ¯Éü³è¤µ¤»¤è¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¤Ï12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤Î¡Ö·î1¥Ç¡¼¥È¡×¾ÃÌÇ¤òÃ²¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢É×¤È¤Î¡Ö·î1¥Ç¡¼¥È¡×¾ÃÌÇ¤òÃ²¤¯¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·î£±¥Ç¡¼¥È¤ÏÍèÇ¯Éü³è¤µ¤»¤è¤¦¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦2¿Í¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤Á¤ã¤³¡ÁåºÎï¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤ª¼÷»ÊÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢É×¤È¤Î¡Ö·î1¥Ç¡¼¥È¡×¾ÃÌÇ¤òÃ²¤¯¡Û
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦2¿Í¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î»äÉþ&¤¤¤Ä¤«¤ÎÍ§Ã£É×ºÊ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ª¼÷»Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡Á3ËçÌÜ¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢»äÉþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·î1¥Ç¡¼¥È¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡£Èá¤·¤¤¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤ÏÉ×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¾È¤ì¤¯¤µ¤¤µ÷Î¥´¶¡£¾Ð¡¡¿§¡¹ËèÆü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡Ö·î1¥Ç¡¼¥È¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë»þ¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)