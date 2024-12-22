Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤¬²Ð»ö¤ÇÁ´¾Æ¡Ä´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥¿¡¼¥º¡ÙÅÐ¾ì¤ÎÍÌ¾½ñÅ¹
´Ú¹ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥»¥Ï¥ó½ñÅ¹¤¬²ÐºÒ¤Ë¤è¤êÁ´¾Æ¤·¤¿¡£Æ±½ñÅ¹¤ÏÎß·×900Ëü¿Í¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤ËÀ®¸ù¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¥º/ÆâÉô¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ç¡¢¥Á¥ç¡¦¥¹¥ó¥¦¤È¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬²ñ¹ç¤ò»ý¤Ä¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î19Æü¸á¸å11»þ53Ê¬º¢¡¢ÃéÀ¶ËÌÆ»(¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¡¦¥×¥¯¥É)¤ÎÃ°ÍÛ(¥¿¥ó¥ä¥ó)·´¡¦ÀÖ¾ë(¥Á¥ç¥¯¥½¥ó)ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥»¥Ï¥ó½ñÅ¹¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç363Öµ¬ÌÏ¤Î·úÊª¤ÈÆâÉô¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó7Ëüºý¤Î½ñÀÒ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Æ¼º¤·¤¿¡£
Ã°ÍÛ¾ÃËÉ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3,400Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó340Ëü±ß¡Ë¤Îºâ»ºÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ï¼ÖÎ¾9Âæ¤ÈÌó30¿Í¤Î¿Í°÷¤òÅêÆþ¤·¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ç²ÐºÒ¤òÄÃ°µ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Àµ³Î¤Ê²ÐºÒ¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ï¥ó½ñÅ¹¤Ï±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¦¡¦¥¸¥ã¥ó¥Õ¥ó¸¡»ö¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¹¥ó¥¦Ê±¡Ë¤¬¥ä¥¯¥¶¤Î¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥°¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó±é¡Ë¤òÆ¿¤Ã¤¿±£¤ì²È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¥¦¸¡»ö¤Î¼Â²È¤È¤·¤Æ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ï¥ó½ñÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç2¿Í¤¬¾ÆÃñ¤È¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥°¤¬¥¦¸¡»ö¤ËUSB¤ò¼êÅÏ¤·¡¢±ø¿¦¤òË½Ïª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£