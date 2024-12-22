ÀÄ¿¹¸©ÖÖ²¹Àô¤ÎÎ²²«¤ÈÅ´Ê¬¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¤ªÅò¤Ï¤É¿¿¤óÃæ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ä¡ª¡ª¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤òË¬¤ì¤Æ¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÀÄ¿¹¸©¤Ë¤¢¤ëÖÖ²¹Àô¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡²¹ÀôÂç¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡ªÈá¤·¤¤¤³¤È¤ËÀèÆü¡¢¤ªºâÉÛ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Êµã¡Ë¡£
¡¡¤½¤³¤½¤³¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î²¹Àô¤Ë¤â¡Ä¤³¤Î²¹Àô¤Ë¤â¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤¦¤¥¤¦¡×¤ÈÆü¡¹¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤Õ¤È¾¯¤·Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤ÎÖÖ²¹Àô¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ³Íè¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢°ìÉ¤¤Î¥¥Ä¥Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¡¢Ãë¤´ÈÓ¤òÅð¤ó¤À¥¥Ä¥Í¤¬¤½¤ì¤òÀã·ê¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯Åð¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¤½¤Î·ê¤Ë²¼¤ê¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È²¹Àô¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥é¥ä¥Þ¥·¥¤¡Ë
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡ª¡ª¡¡ÉÔ¹¬¤«¤é¹¬Ê¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ä»ä¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é»×¤¤ÊÖ¤¹ÖÖ²¹Àô¤ÎÎ¹¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤ÎÎ¹¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤Î£²¿ÍÎ¹¤Ç¡¢Çñ¤Þ¤Ã¤¿¤ª½É¤ÏÖÖ²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÖÖ¥Û¥Æ¥ë¡×¤µ¤ó¡£ÆýÇò¿§¤ÎÎ²²«Àô¤¬¼«Ëý¤Î²¹Àô½É¤Ç¤¹¡£Î²²«¤ÈÅ´Ê¬¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¤ªÅò¤Ï¡¢²¹Àô¹¥¤¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¿¿¤óÃæ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ä¡ª¡ª¡¡ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¤ÈÂÎ¤Ë¤¸¤ó¤ï¤êÀ÷¤ßÆþ¤ë´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÖÖ¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÊª¤ÏÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¥Á¥é¥Á¥é¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤¦¤ó¤¦¤ó¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤Î³°µ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤á¤ÎÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡ª¡¡¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï£´£³¡¦£µÅÙ¤È¤ä¤äÇ®¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖÇ®¤¤¤Í¡Á¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¥ã¥Ã¥¥ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¢ö
¡¡¸»Àô¤¬Î®¤ì½Ð¤ëÅò¸ý¤Ë¤Ï²¹ÀôÀ®Ê¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ë¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¹Àô¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¹Àô¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë´î¤Ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÍÌ¾¤ÊÄ«ºÎ¤êÖÖ¤¤ß¡Ê¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡Ë¤È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò£²¿Í¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÖÖ¤¤ß¤ÏÅüÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î°è¡ª¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
¡¡¥¥Ä¥Í¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÖÖ²¹Àô¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶Ë¾å¤Î¤ªÅò¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¢ö
¡¡¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ÎÃËÀ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¾®¤µ¤ÊÉÔ±¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡ÖÖ¤¤ß¤Î»þµ¨¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤ËÀ÷¤Þ¤ëÖÖ²¹Àô¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤Î»þµ¨¡¢¼¡¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÖÖ²¹Àô¡¡ÖÖ¥Û¥Æ¥ë¡ÛÀÄ¿¹¸©¹°Á°»ÔÂç»ú¾ïÈ×Ìî»úÅò¤ÎÂô£²£¸¡½£±¡£Àô¼Á¡áÎ²²«Àô¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡½Ãº»À¿åÁÇ±ö¡¦±ö²½ÊªÀô¡£Æüµ¢¤êÆþÍá¡áÂç¿Í£µ£µ£°±ß¡¢»Ò¶¡£³£°£°±ß¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£±£·£²¡¦£¸£³¡¦£²£°£´£µ¡£¸òÄÌ¡áÅÅ¼Ö¤Ï£Ê£Ò±ü±©ËÜÀþ¡Ö¹°Á°±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó£´£°Ê¬¡¢¼Ö¤ÏÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÂçÏÌ¹°Á°£É£Ã¡×¤«¤éÌó£´£°Ê¬¡£¡¡