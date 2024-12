【モデルプレス=2024/12/22】10月12日よりスタートしたグローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜)が、12月21日で最終回を迎えた。モデルプレスでは日本で収録を行ったメンバーたちに独占密着した収録ビハインドや、彼等が語った収録の感想・裏話を連載形式で掲載。最後に全10回の放送を終えた感想と視聴者へのメッセージが到着した。

「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」では、7人が"かっこいい"の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな"かっこいい"に挑戦。第1回と第2回はゲストにGLAYを迎え、初回から豪華なゲストに反響が寄せられた。ENHYPEN全員とGLAYの対面は初となり、JAY(ジェイ)がGLAYと「誘惑」をテレビ初披露するなど、濃い企画となった。第3回ではENHYPENがK-POPアーティストとして初主演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」の舞台裏に潜入し、ロッキンに出演したアイナ・ジ・エンド、imase、緑黄色社会など日本の有名アーティストとコラボトーク。第8回のフィギュアスケート企画では、村上佳菜子選手をゲストに迎え、元フィギュアスケート選手のSUNGHOON(ソンフン)のパフォーマンスを見ることができる貴重な機会に。第9回と第10回は三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLYとボウリングやゲーム対決、チムジルバンでKis-My-Ft2の千賀健永と美容体験をするなど、様々な分野で活躍する豪華ゲストとのコラボレーションを見ることができた。第4回の古着企画・第5回の料理企画では、モデルプレスが収録に独占潜入。ビハインド動画や写真ではメンバーの素の様子が垣間見えた。第6回での昭和レトロな名店を巡るロケや、第7回の水族館ロケなど、日本でのロケはファンにとっても特別感を感じる放送に。パフォーマンスで見せるクールな姿とは違う可愛さを見ることもでき、ステージとのギャップを感じられる番組に終了を惜しむ声も多数上がっている。約3ヶ月にわたり、日本の地上波で初の冠番組の放送を終えたENHYPEN。彼等は現在、日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』を開催中。12月28日・29日にはみずほPayPayドーム福岡、2025年1月25日・26日には京セラドーム大阪を巡る。今後もENHYPENが日本でどのような活躍を見せてくれるのか、ますます目が離せない。(modelpress編集部)― 全ての収録を終えた感想や、番組視聴者の方々にメッセージをお願いします。JUNGWON:一つの番組を通して色々なことをしながら、本当に良い思い出を作りました。今回の放送を通じて、もしENHYPENのかっこよさを披露できなかったとしても(笑)、視聴者の方々が楽しさを感じられたら、それで僕たちは満足だなと思います。楽しかったです!HEESEUNG:この番組を見ながら、視聴者の方々も一緒にリフレッシュしてくださっていたら嬉しいなと思います。たくさんの愛をありがとうございました!JAY:元々日本のバラエティが好きなのでとても楽しかったし、僕がアーティストとしてお仕事をしてきた中でもとても新鮮な経験でした!これからも色々な日本のエンタメに挑戦したいですね!JAKE:僕たちが初めて、日本の単独バラエティー番組をすることができて、とても嬉しかったです。番組を通じて様々なことにチャレンジしたり、美味しい食べ物もたくさん食べることができて、とても良かったです。日本にいらっしゃるENGENE(エンジン/ENHYPENのファン)の皆さん、楽しんでみてくれましたか?ありがとうございました!SUNGHOON:ENHYPENの初の日本のバラエティー番組でしたが、撮影中、本当に面白くて色んな経験をして、たくさんの思い出ができたと思います。楽しく見てくださった方々、本当に感謝しています。僕たちが行った場所に皆さんも一度行って経験してみてください。これからもっと面白いENHYPENで戻ってきます!SUNOO:実は今回の撮影で新たに経験したことも多く、多様なゲストの方々と一緒に撮影できてとても良かったし、楽しく撮影できて、とても意味深い時間だったと思います。今までこの番組を楽しく見てくださった視聴者の皆さん、ありがとうございました!NI-KI:日本で初めて冠番組を持たせていただいてすごく光栄でしたし、たくさんのゲストの方たちと色々な経験をさせていただけて幸せでした!これからも僕たちの色々な"かっこいい"姿をお見せできればと思っているので、楽しみにしていてください!JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。<『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan