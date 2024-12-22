¡ÚÂçÁêËÐÅß½ä¶È¡Û5Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æì½ä¶È¤Ë1Ëü¿Í¡ªÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡¡
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶ÈºÇ½ªÆü¤Ï21Æü¡¢²Æì¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó1Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¡£²Æì¤Ç¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡£¡Ö²Æì»Ô»ÔÀ©»Ü¹Ô50¼þÇ¯µÇ°¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤ÏÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤È¾®ÌîÀî¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦ËÌÂÀ¼ù¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ä²Æì½ä¶È¤À¤È¡¢»Å»ö´Ñ¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö1Ëü¿Í¤¬Æþ¤ë½ä¶È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£²ó¤Î½ä¶È¤ÏÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¤Ç¤Ï16Ì¾¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¶å½£¾ì½êÍ¥¾¡¤ÎÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤äÉã¤¬²Æì¸©¹ñÆ¬Â¼½Ð¿È¤ÎËëÆâ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤é¤¬»²²Ã¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬Ê¿Ëë¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¡¢Í¥¾¡¡£ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢²Æì¤é¤·¤¯»ØÅ«¤â¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£