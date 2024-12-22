¡ÚÍÇÏµÇ°¡Ûº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¡¦¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¡ªÀäÂÐ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï
¡¡¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹ÍÍ¤Î½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó¡¦À¤ÁêÇÏ·ô¡Ø³¦·¨¡Ù¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ã¤¹¡ª
¡¡¹±Îã¤Î¡Ö¥É¡×¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¡Ö¥¸¥ã¡×¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¢¡Ö¥¹¡×¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹£ï£ò¡Ö¥¹¡×¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¤Î¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÇÏ·ô¡É¤â¡¢¥·¥ã¡Ö¥Õ¡×¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢¥¸¥ã¥¹¡Ö¥Æ¡×¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¢¥Ö¥í¡¼¥¶¡Ö¥Û¡×¡¼¥ó¡¢¡Ö¥É¡×¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡È¤Õ¤Æ¤Û¤ÉÇÏ·ô¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø£µ£°¡Ý£µ£°¡Ù¡Ø½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ÎÉðË¡õ²£»³Åµ¡È£µ£°Âå¥¸¥ç¥Ã¥¡¼ÇÏ·ô¡É¤â¤¼¡¼¤ó¤Ö¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¡£ÉðË¤â½ÐÁö¤¹¤é¤Ç¤¤º¡ØÌ¾¸À¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡£
¡¡¤µ¤ÆËÜÂê¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âº£Ç¯³°¤»¤Ê¤¤¿§¤¬¡ÖÀÄ¡×¤È¡ÖÇò¡×¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£À¤³¦°ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¼Ñî¾åÆüËÜ°ì¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³ØÌîµå£´´§¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ³Ø¤Þ¤Ç¡¢¤ß¡¼¤ó¤ÊÀÄ¤ÈÇò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ã¤»¡£¤½¤·¤Æ¡¢£Ê£Ò£Á¤ÎÍÇÏµÇ°£Ã£Í¤ÇÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡ÊÅöÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î°áÁõ¤âÇò¤ÈÀÄ¡£¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È°Æ·ï¡Ù¤âÎ®¹Ô¸ì¥È¥Ã¥×£±£°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡ª
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀäÂÐ¤Ë²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬ÏÈ¤Î£±¡Ý£´¡£¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿£±ÏÈ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ëÍÍ£±Æ¬¤Ç½½Ê¬¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤ÎÇØÈÖ¹æ¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤«¤éÇÏÏ¢¡¡Ý§¡¢¡¡Ý¨¤Ç£×ÅªÃæ¤Þ¤ÇÁÀ¤¨¤ë¡£§¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ù¥¤¡È¥¹¥¿¡¼¥º¡É¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤¬ÅöÍó¤ÎÂçËÜÀþ¡ª
¡¡°ìÊý¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ä¤Þ¤¿¡Ö¶â¡×¤«¤è¡ª¤â¤¦¸ÞÎØ¤ÎÇ¯¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ì¤Ç¤¹¤ä¤ó¡££²£°£±£²Ç¯¤Ë¤Ï¡È¥´¡¼¥ë¥É¡É¥·¥Ã¥×¤¬¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¿·Á¯Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶âÍí¤ß¤ÎÇÏÌ¾ÁÀ¤¤¤Ï¡Ø¤â¤¦¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Âç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤â»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²áµî¤Ë¡Ö¶â¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿£´²ó¤Ï£°£°Ç¯¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¡¢£±£²Ç¯¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡¢£±£¶Ç¯¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢£²£±Ç¯¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ£±ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤¬¾¡Íø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¿·»æÊ¾¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡£²áµî¤ËÀé¡¢¸ÞÀé¡¢°ìËü±ß»¥¤Î´é¤¬Á´¤Æ°ì¿·¤µ¤ì¤¿£¸£´Ç¯¡¢£°£´Ç¯¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡¢¥¼¥ó¥Î¥í¥Ö¥í¥¤¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤È¤â¤Ë£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ£±ÈÖ¿Íµ¤É¬»ê¤Î£¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÁê¼êÃµ¤·¤â¡£¡Ø£Â£ì£é£î£ç¡Ý£Â£á£î£ç¡Ý£Â£á£î£ç¡Ý£Â£ï£ò£î¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯£Â¤¬Æ¬Ê¸»ú¤Î¥¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡£¤¢¤È¤Ï¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì±þ¡Ö¥¥ó¡×¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤Ç¡Ö¶â¡×»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¯¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢ÇÏÃ±£¢ª¤¥¯¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë¥ª¥«¥ë¥È¹¶¤á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯¤Ê¤Ë¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾»ú¤Ï·Ý¿Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤«¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤µ¤ó¤È¤«¤Î¡ÄÇÏÏ¢£¡ª£Â£Ï£Ø¡£¡Ö£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ª¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤Î°È¾å¤Ï»°±º¤Ç¤¹¤«¤é¡ª
¡¡¤¢¤È¤Ï¥¡Ý¡£¤Ê¤ó¤»¥¥Ù¥é¥¸¡Ö¥ª¥ª¡×¥Ú¥é¡¢¥¹¡Ö¥¿¥Ë¡×¥ó¥°¥í¡¼¥º¤Ã¤Æ¥ª¥ª¥¿¥Ë¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¼¤§¡£¤³¤ì¤ÏÇÏÏ¢¡¢¥ï¥¤¥É¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ¤Ç¯¤ÎÍÇÏ¤Ç¤Ï¡¢£´²óÏ¢Â³¤Ç£·ÏÈ¤ÎÇÏ¤¬Ï¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¡¡¤µ¤ÆÇã¤¤ÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£ÏÈÏ¢£±¡Ý£´¡¢ÇÏÏ¢¡¡Ý§¡¢¡¡Ý¨¤¬ÂçËÜÀþ¡£²¡¤µ¤¨¤ÇÇÏÃ±£¢ª¤¥¯¡¢ÇÏÏ¢£¡ª£Â£Ï£Ø¤Ë¡¢ÇÏÏ¢¡¢¥ï¥¤¥É¥¡Ý¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Î¡ØÎ¢¶â¡Ùºî¤ê¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ä¥«¥¤¥Ç¡¼¤Î¥Þ¥Ö¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¡¼¤È¥·¡¼¥¹¡¼¿©¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ä¥¤¥Á·è¤á¤Æ¥Þ¥ó¥â¥¹¤¦¤ì¤Ô¡¼¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÎáÏÂ¤Ç¤Ï¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¤º¤¯¤á¡ª¤á¤ó¤´¤á¤ó¤´¤Ç¥¢¥¤¥à¥½¡¼¥ê¡¼¥Ò¥²¥½¡¼¥ê¡¼¡¢¤æ¤ë¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²¡ª¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼À¤Áê¡¦¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¸¦µæ²ñ¡Ë