「PowerShot SX740 HS」が引き続き首位！ 今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2024/12/22
「BCNランキング」2024年12月9日〜15日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
4位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
5位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
6位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
7位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
7位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
9位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
10位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
PowerShot SX740 HS ブラック
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
IXY650(BK)（キヤノン）
5位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
6位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
7位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
7位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
9位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
10位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
PowerShot SX740 HS ブラック
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。