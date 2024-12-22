¡Ú¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¡Û18ºÐ½÷À±ÒÀ¸Ê¼¤¬¸ì¤ë¡ÖºÇÁ°Àþ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ú¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
Êì¿Æ¤Ë¤âÁêÃÌ¤»¤º¡¢Âç³Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥í¥·¥¢·³¤ÈÀï¤¦
11·î£¶Æü¤Î21»þ30Ê¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤«¤é¤ÎÎó¼Ö¤¬¥¡¼¥¦±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¾èµÒ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬µÙ²Ë¤Ç¥¡¼¥¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤À¡£°ì¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢ÌÂºÌ¤Î¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿½÷À¤¬¶á¤Å¤¡¢Èà½÷¤ò¶¯¤¯ÊúÍÊ¤·¤¿¡£
ÅìÉô¤Î·ãÀïÃÏ¡¢¥ê¥Þ¥ó¤Ç¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ê±ÒÀ¸Ê¼¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë18ºÐ¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¤ÈÈà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¾¹»¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ã¤¬²ñ¤¦¤Î¤Ï¿ô¥õ·î¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¥¡¼¥¦¤Ç¿Æ»Ò¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î£²Æü´Ö¤À¤±¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥½¥Õ¥£¥¢¤Ï¥ê¥Þ¥ó¤Ø°ú¤ÊÖ¤·¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÏÇ¤Ì³¤Î°Ù¤ËÅìÉô¤Î¥À¥ô¥í¥Ü¡¼¥ê¥¨¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡Ö¥í¥·¥¢·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢»ä¤Ë¤ÏºÇÁ°Àþ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀï¤¦¤«¡¢¥í¥·¥¢¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¥½¥Õ¥£¥¢¤Ï¡Ç22Ç¯£²·î¤Î¥í¥·¥¢·³¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÃæÃÇ¡£Î¾¿Æ¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡££³¿Í¹½À®¤ÎÈà½÷¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï72»þ´Ö¤Î¥·¥Õ¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áõ¹Ã¤ò»Ü¤·¤¿SUV¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÉé½ý¤·¤¿Ê¼»Î¤ò¸åÊý¤Ç°ú¤¼õ¤±¡¢±þµÞ½èÃÖ¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢½Å½ý¼Ô¤Ï¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Þ¤ÇÈÂÁ÷¤¹¤ë¤Î¤¬¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤À¡£
ºÇÁ°Àþ¤ÇË¡Î§¤òÊÙ¶¯
¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇÁ°Àþ¤Î¾õ¶·¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Î¿Ê·³¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎµòÅÀ¤Ï²¿ÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é£³Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥½¥Õ¥£¥¢¡Ë
Àï¾ì¤ÇÆÃ¤Ë¶¼°Ò¤Ê¤Î¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤À¡£¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¼ÖÎ¾¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢Á°Àþ¤Ç´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÀï¤¦Ê¼»Î¤Î»Îµ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£ÇúÃÆ¤òÊú¤¤¤Æ¹âÂ®¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¡ÖFPV¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤ÊÂÐ¹³ºö¤¬¤Ê¤¤¡£11·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥ê¥Þ¥ó¤Ç½¾·³¤¹¤ë¥½¥Õ¥£¥¢¤ÎÍ§¿Í¤¬³èÆ°Ãæ¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊì¤È¤ÏÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³¿Í¤Ç¤¢¤ëÊì¤âÁ°Àþ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ºÇÁ°Àþ¤«¤é£µÒ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÂÔµ¡½ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤ÏÂÔµ¡»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç³Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÀþ¤«¤é¤Î½ÐÆ°Í×ÀÁ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥½¥Õ¥£¥¢¤Î»Ñ¤Ë»ä¤Ï¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
44ºÐ¤ÎÊì¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÏÂè411ÆÈÎ©UAVÂçÂâ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç14Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥ß¥¢¤È¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Çµ¯¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ÎºÝ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¥Ï¥ë¥¥¦¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¤Èµ¶¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Ë¥ã¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤â¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥£¥¢¤ÏÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÀï¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬¹ñ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤ËÊì¤È¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
À¸¤»Ä¤ì¤¿¤é¡Ä°ìÈÖ¤Î´ê¤¤
¸½ºß¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ÙÇÛÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¼èºà¤ò¤·¤¿ÅìÉô¤Î·ãÀïÃÏ¡¢¥Ý¥¯¥í¥Õ¥¹¥¯¤ÎÁ°Àþ¤ÇÀï¤¦Ê¼»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤ÎÊâÊ¼¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¡¤·´ó¤»¤ë¥í¥·¥¢·³¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÃµÃÎ¤Ç¤¤º¡¢·Þ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤³ê¶õÇúÃÆ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³Ê¼»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î¶¼°Ò¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥½¥Õ¥£¥¢¤Ë°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤¿¤é¡¢»³¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤Ê²È¤Ç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¸¤¤È¶¦¤ËÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯12·î27Æü¹æ¤è¤ê
»£±Æ¡¦Ê¸¡§²£ÅÄ Å°