【2025年の日米金融政策スケジュール（BOJ、FOMC）】
【2025年の日米金融政策スケジュール（BOJ、FOMC）】
日銀金融政策決定会合（BOJ）
1月23日-24日 展望レポート公表
2月 －
3月18日-19日
4月 －
5月 4月30日-1日 展望レポート公表
6月16日-17日
7月30日-31日 展望レポート公表
8月 －
9月18日-19日
10月29日-30日 展望レポート公表
11月 －
12月18日-19日
米連邦公開市場委員会（FOMC）
1月28日-29日（※ブラックアウト期間：18日-30日）
2月 －
3月18日-19日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：8日-20日）
4月 －
5月6日-7日（※ブラックアウト期間：4月26日-9日）
6月17日-18日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：7日-19日）
7月29日-30日（※ブラックアウト期間：19日-31日）
8月 －
9月16日-17日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：6日-18日）
10月28日-29日（※ブラックアウト期間：18日-30日）
11月 －
12月9日-10日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：11月29日-11日）
※日程は現地時間
※ブラックアウト期間：金融政策に関する発言自粛
※予定は変更することがあります
日銀金融政策決定会合（BOJ）
1月23日-24日 展望レポート公表
2月 －
3月18日-19日
4月 －
5月 4月30日-1日 展望レポート公表
6月16日-17日
7月30日-31日 展望レポート公表
8月 －
9月18日-19日
10月29日-30日 展望レポート公表
11月 －
12月18日-19日
米連邦公開市場委員会（FOMC）
1月28日-29日（※ブラックアウト期間：18日-30日）
2月 －
3月18日-19日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：8日-20日）
4月 －
5月6日-7日（※ブラックアウト期間：4月26日-9日）
6月17日-18日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：7日-19日）
7月29日-30日（※ブラックアウト期間：19日-31日）
8月 －
9月16日-17日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：6日-18日）
10月28日-29日（※ブラックアウト期間：18日-30日）
11月 －
12月9日-10日 四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表（※ブラックアウト期間：11月29日-11日）
※日程は現地時間
※ブラックアウト期間：金融政策に関する発言自粛
※予定は変更することがあります