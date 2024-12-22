【2025年の主な予定】トランプ新政権発足、参院選、ドイツ総選挙、日銀「ハト派」安達・中村委員の任期満了
【2025年の主な予定】トランプ新政権発足、参院選、ドイツ総選挙、日銀「ハト派」安達・中村委員の任期満了
2025年は【巳年（みどし・へびどし）】脱皮し強く成長する蛇から「再生と変化」を意味する
・トランプ米新政権発足 ドナルド・トランプ前大統領が4年ぶりに大統領に返り咲く
・春闘 連合は「5%以上」の賃上げを要求へ、大幅賃上げ継続を目指す（※集中回答日は3月中旬）
・2月23日にドイツ総選挙実施、7月に東京都議会議員選挙と参議院選挙がある
・3月18日に東京で米大リーグ開幕戦「MLB Tokyo Series by Guggenheim」ドジャース対カブス
・3月25日に日銀「ハト派」安達審議委員、6月30日に「最もハト派」中村審議委員の任期満了
・4月13日に「2025年日本国際博覧会」（大阪・関西万博）開幕、日本開催は20年ぶり（10月13日まで）
・「マイナ免許証」運用開始、高年齢者雇用安定法の経過措置終了、5年に1度「国勢調査」
【1月】
1日 ポーランドが2025年上期の欧州連合（EU）議長国就任
6日 東京証券取引所大発会
7日 経団連、商工会議所、同友会、新年記者会見
テクノロジー見本市「CES」（米ラスベガス、10日まで）
9日 日銀支店長会議
10日 米雇用統計（12月）
13日 アジア金融フォーラム（AFF）（香港、14日まで）
14日 氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会出席
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、16日まで）
15日 米消費者物価指数（12月）
20日 米大統領就任式、ドナルド・トランプ氏が4年ぶりに大統領に返り咲く
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議）（スイス・ダボス、24日まで）
24日 日銀金融政策決定会合、展望レポート
26日 ベラルーシ大統領選挙
28日 中国春節（旧正月）（2月4日まで）
29日 米FOMC
通常国会召集、安達・中村日銀委員の後任人事提示の予定
2025春闘、連合は賃上げ5%以上と24年と同水準目指す
世銀世界経済見通し、IMF世界経済見通し
【2月】
7日 米雇用統計（1月）※米労働省統計局（BIS）雇用者数年次改定（確定値）（23年4月-24年3月までの1年間）
9日 米スーパーボウル
12日 米消費者物価指数（1月）
14日 ミュンヘン安全保障会議（独ミュンヘン、16日まで）
23日 ドイツ総選挙
24日 ロシアのウクライナ侵攻から3年
神田前財務官がアジア開発銀業（ADB）第11代総裁に就任
パウエルFRB議長、半期に1度の議会証言
【3月】
7日 米雇用統計（2月）
サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）（米テキサス州オースティン、15日まで）
9日 米国市場、夏時間へ移行
10日 エネルギー国際会議「CERAウイーク」（米テキサス州ヒューストン、14日まで）
12日 米消費者物価指数（2月）
18日 米大リーグ開幕戦「MLB Tokyo Series by Guggenheim」ドジャース対カブス（東京ドーム、19日まで）
IOC総会会長選挙（21日まで）バッハ会長6月退任
19日 日銀金融政策決定会合
日銀が17年ぶり利上げを決定してから1年
米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
20日 EU首脳会議
24日 マイナンバーカードに運転免許証の機能を追加する「マイナ免許証」運用開始
25日 安達日銀審議委員、任期満了
ボアオ・アジア・フォーラム（中国海南省ボアオ市、28日まで）
30日 英国・欧州市場、夏時間へ移行
※春闘集中回答日は3月中旬
2025年は【巳年（みどし・へびどし）】脱皮し強く成長する蛇から「再生と変化」を意味する
・トランプ米新政権発足 ドナルド・トランプ前大統領が4年ぶりに大統領に返り咲く
・春闘 連合は「5%以上」の賃上げを要求へ、大幅賃上げ継続を目指す（※集中回答日は3月中旬）
・2月23日にドイツ総選挙実施、7月に東京都議会議員選挙と参議院選挙がある
・3月18日に東京で米大リーグ開幕戦「MLB Tokyo Series by Guggenheim」ドジャース対カブス
・3月25日に日銀「ハト派」安達審議委員、6月30日に「最もハト派」中村審議委員の任期満了
・4月13日に「2025年日本国際博覧会」（大阪・関西万博）開幕、日本開催は20年ぶり（10月13日まで）
・「マイナ免許証」運用開始、高年齢者雇用安定法の経過措置終了、5年に1度「国勢調査」
【1月】
1日 ポーランドが2025年上期の欧州連合（EU）議長国就任
6日 東京証券取引所大発会
7日 経団連、商工会議所、同友会、新年記者会見
テクノロジー見本市「CES」（米ラスベガス、10日まで）
9日 日銀支店長会議
10日 米雇用統計（12月）
13日 アジア金融フォーラム（AFF）（香港、14日まで）
14日 氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会出席
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、16日まで）
15日 米消費者物価指数（12月）
20日 米大統領就任式、ドナルド・トランプ氏が4年ぶりに大統領に返り咲く
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議）（スイス・ダボス、24日まで）
24日 日銀金融政策決定会合、展望レポート
26日 ベラルーシ大統領選挙
28日 中国春節（旧正月）（2月4日まで）
29日 米FOMC
通常国会召集、安達・中村日銀委員の後任人事提示の予定
2025春闘、連合は賃上げ5%以上と24年と同水準目指す
世銀世界経済見通し、IMF世界経済見通し
【2月】
7日 米雇用統計（1月）※米労働省統計局（BIS）雇用者数年次改定（確定値）（23年4月-24年3月までの1年間）
9日 米スーパーボウル
12日 米消費者物価指数（1月）
14日 ミュンヘン安全保障会議（独ミュンヘン、16日まで）
23日 ドイツ総選挙
24日 ロシアのウクライナ侵攻から3年
神田前財務官がアジア開発銀業（ADB）第11代総裁に就任
パウエルFRB議長、半期に1度の議会証言
【3月】
7日 米雇用統計（2月）
サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）（米テキサス州オースティン、15日まで）
9日 米国市場、夏時間へ移行
10日 エネルギー国際会議「CERAウイーク」（米テキサス州ヒューストン、14日まで）
12日 米消費者物価指数（2月）
18日 米大リーグ開幕戦「MLB Tokyo Series by Guggenheim」ドジャース対カブス（東京ドーム、19日まで）
IOC総会会長選挙（21日まで）バッハ会長6月退任
19日 日銀金融政策決定会合
日銀が17年ぶり利上げを決定してから1年
米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
20日 EU首脳会議
24日 マイナンバーカードに運転免許証の機能を追加する「マイナ免許証」運用開始
25日 安達日銀審議委員、任期満了
ボアオ・アジア・フォーラム（中国海南省ボアオ市、28日まで）
30日 英国・欧州市場、夏時間へ移行
※春闘集中回答日は3月中旬