Çú¾ÐÉ¬»ê¡ª¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬²¼¼ê¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ÖÀä¶«¤·¤¿¡×
¡¡Ì¾¶Ê¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½÷²¦¤È¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇú¾ÐÉ¬»ê¡ª¥Þ¥é¥¤¥¢¤Î²¼¼ê¤¹¤®¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î19Æü¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤é¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢Êñ¤à¤Î¤ÏÇò¤¤¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¡¼¤Ç¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥å¡¼¥È¤Ê¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÊñ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤¬¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¶â¿§¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤ÇÇË¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¸Î¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÏËö¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Æ¡¼¥×¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ë¶ìÀï¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î·Á¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡Ö¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¤Û¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£·ë¶ÉÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÇã¤¦¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Û¤É´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡ª¡¡º£Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÊñ¤ó¤Ç¤ë¡©¡©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥Á¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Í¡×¡ÖÊñÁõ»æ¤òÇË¤Ã¤¿»þÀä¶«¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥é¥¤¥¢¡ª¡¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤òÈ¢¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ë²è¤·¤¿¿Í¹ó¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ïº£Ç¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò3¸ø±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤ò¤³¤á¤ÆMC¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂÎÄ´²óÉü¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¬¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥Ç¥¤¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢16½µÏ¢Â³¤Ç ¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥·¥§¥¢¡£¡ÖÌÀÆü¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤Ø¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇú¾ÐÉ¬»ê¡ª¥Þ¥é¥¤¥¢¤Î²¼¼ê¤¹¤®¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î19Æü¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÊñ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤¬¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¶â¿§¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤ÇÇË¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¸Î¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÏËö¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Æ¡¼¥×¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ë¶ìÀï¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î·Á¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡Ö¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¤Û¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£·ë¶ÉÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÇã¤¦¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Û¤É´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡ª¡¡º£Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÊñ¤ó¤Ç¤ë¡©¡©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥Á¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Í¡×¡ÖÊñÁõ»æ¤òÇË¤Ã¤¿»þÀä¶«¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥é¥¤¥¢¡ª¡¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤òÈ¢¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ë²è¤·¤¿¿Í¹ó¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ïº£Ç¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò3¸ø±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤ò¤³¤á¤ÆMC¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂÎÄ´²óÉü¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¬¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥Ç¥¤¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢16½µÏ¢Â³¤Ç ¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥·¥§¥¢¡£¡ÖÌÀÆü¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤Ø¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£