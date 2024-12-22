¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù´°·ëÊÔ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤Àà¤ªÌò¸æÌÈá¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥Æ¥ìÄ«¤Îà»ö¾ðá¤È¤Ï
àÍ½ª¤ÎÈþá¤ò¾þ¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë
12·î13Æü¤«¤é15Æü¤Î¡Ø¹ñÆâ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê49¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤¬½µËö£³Æü´Ö¤ÇÆ°°÷27Ëü1000¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¶½¼ý¤Ï£³²¯7000Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£¶Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷103Ëü¿Í¡¢¶½¼ý13²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï30²¯±ß¤òÁÀ¤¨¤ë¿ô»ú¤À¡£
1999Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤ï¤º¤«£¶ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¡£Á°ºî¤Ï¡¢¡Ç10Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÄ«·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¸ò¾Ä¿Í THE MOVIE ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¹âÅÙ10,000m¤ÎÆ¬Ç¾Àï¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±ºî¤Î¶½¼ý¤Ï6.3²¯±ß¤È¤¢¤Þ¤ê¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ç12Ç¯¤«¤é¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¡Ø¸ò¾Ä¿Í¡Ù¤Î±Ç²è¤Îà¥ê¥Ù¥ó¥¸á¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤é¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Î³ÆÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈÖÀë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î°äºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡Ê27¡Ë¤ò¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¸µÒ¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤êÊý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿åÃ«Ë¡Ê72¡Ë¼ç±é¤Î¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤À¤¬¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Àà¤ªÌò¸æÌÈá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö·à¾ìÈÇÂè£²ÃÆ¡×¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¡©
¸½ºß¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÈÆ±¤¸Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£¡Ç22Ç¯10·î´ü¤ÎÂè£±¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÂè£²¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï19ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè£¹ÏÃ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ£²¥±¥¿Ä¶¤¨¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç11¡óÄ¶¤¨¤È¹¥Ä´¡£¥Æ¥ìÄ«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï·à¾ìÈÇ¤Ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤¬à¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Å·ºÍ½÷À³°²Ê°åá¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¤ÎÄË²÷·à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢¡Ø¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡Ù¤Ï¼ç±é¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡Ê35¡Ë¡¢Ãæ°æµ®°ì¡Ê63¡Ë¤¬±é¤¸¤ëà¿Í¤ò¼£¤¹áÃËÀ´Ç¸î»Õ£²¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë°é¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ò¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¥ìÄ«¤ÎËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Î¿´¤ÎÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ËÄ©¤à°ÕÍß¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÁ°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°ºî¤«¤é£³Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤éº£¸å¤ÎSP¥É¥é¥Þ¡¢·à¾ìÈÇÂè£²ÃÆ¤Î¼Â¸½¤Ïà¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
18Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊÆÁÒ¤ÏÆ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿´ßÉô°ìÆÁ¡Ê77¡Ë¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡Ê50¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤Î´Ø·¸¤ò·à¾ì¤Ç¸«Ç¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¡¢·à¾ìÈÇ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎàÅþÃ£ÅÀá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£ºî¤Ç¤ÏÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏÀ©ºî¿Ø¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡ØDesafío¡Ù¤âÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÇÛÅö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢±Ç²è£±ºî¤Çµð³Û¤Î¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÀè¤Î±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
Æ±ºî¤ò¸«½ª¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÊÆÁÒ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit