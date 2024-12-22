¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û»¥ËÚÆüÂç¡¦¾®·§°´Î¶¤¬¶Í°þ²£ÉÍÂç¹ç³Ê¡Ä£²£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ø¡Öº£¤«¤éÌÜÉ¸¤ò¸«Â³¤±¤ë¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Çº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»¥ËÚÆüÂç¡¦¾®·§°´Î¶¡Ê¤·¤ê¤å¤¦¡ËÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£»¥ËÚÆüÂç¤ò½é¤á¤Æ²Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÆ³¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢£²£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Î»ØÌ¾¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
¡¡»¥ËÚÆüÂç¡¦¾®·§¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡££²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÀ¾Éð¡¦ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¤ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¶¯¹ë¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ê¤é´ØÅì·÷¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££´Ç¯´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤«¤éÌÜÉ¸¤ò¸«Â³¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹â¹»£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤â¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝÀï¡Ê£³¡ü£·¡Ë¤Ç¤Ï£³²ó£±¡¿£³£·¼ºÅÀ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤Þ¤º¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤¹¤°³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡£¿¹ËÜÂöÏ¯´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ºòÅßÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±Âç¤Ø¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£´£´¥¥í¡£¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤À¡£¡Ö¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ç£±£´£°¥¥í¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£Ì¾Á°¡Ê¤·¤ê¤å¤¦¡Ë¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¹ñ»Ö¡Öìä±À¡×¡Ê»ú¤¬»ÒÎ¶¡á¤·¤ê¤å¤¦¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿»ö¤Ë¤â¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë
¡¡¢¡¾®·§¡¡°´Î¶¡Ê¤³¤°¤Þ¡¦¤·¤ê¤å¤¦¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£¸·î£±£±Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£ÆÑ¾®ËÒ¶Ó²¬¾®£±Ç¯»þ¤Ë¤È¤¤ïÀ¡Àî¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡££¶Ç¯»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Î¿±ÀÃæ¤Ç¤ÏÆÑ¾®ËÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»¥ËÚÆüÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤ÎÁ´Æ»¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È»Ð£²¿Í