CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

21Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿86ºÐ¤Î½÷À­¤¬¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿8£¶ºÐ½÷À­¡¡¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡°¦ÃÎ¡¦ÄÅÅç»Ô



21Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÄÅÅç»ÔÆîËÜÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦²£°æ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Áö¤Ã¤Æ¤­¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²£°æ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó7»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ÈºÙ¤¤Æ»¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­(21)¤¬¡¢Á°¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£