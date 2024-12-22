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¢¨Kim¤é Nutrients 2023
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¢¨Suzuki¤é JAMDA 2019
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¢¨Shibata¤é Nutrition and Health 1992
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¢¨Ngabirano¤é Journal of Alzheimer¡Çs Disease 2019
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¢¨Godos¤é Aging Clinical and Experimental Research 2024
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¢¨Tsurumaki¤é British Journal of Nutrition 2019
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¢¨Zhou¤é Frontiers in Psychology 2022
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¢¨Nishihara¤é Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2021
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¢¨Beydoun¤é Neurology 2022
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¢¨Murai¤é European Journal Of Nutrition 2022
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