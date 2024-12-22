¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖVIPÂÔ¶ø¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¡¿·Âçºå±Ø¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¾×·â¤Î¸÷·Ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê48¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¿¸Ìé¤Î¥È¡¼¥¯¸¡Äê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖVIPÂÔ¶ø¤À¤È»×¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥È¡¼¥¯¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦ÆÃÈÖ¡£¡Ö¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Û¥ó¥È¤ÎÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍÌ¾¿Í¤ÎÊý¤È¤«¡¢¥»¥ì¥Ö¤ÎÊý¤È¤«¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖVIPÂÔ¶ø¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬¿·Âçºå¤Î±Ø¤Ë¥Ó¥è¥ó¥»¤¬Íè¤Þ¤¹¤È¡Ä¡×¤È¡¢ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤ÎVIPÂÔ¶ø¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¸÷·Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤º¿·ÂçºåÃå¤¤¤Æ¡¢¼Ö¹ß¤ê¤ë¤È¤³¤«¤é¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²þ»¥¤Î¤È¤³¤ËÀÚÉä¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤È¡¢ÀÚÉä¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥Ó¥è¥ó¥»¤¬Íè¤¿»þ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¹Ô¤¯»þ¤ËÈ´¤¤¤Æ¡£¤³¤Î2¿Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£