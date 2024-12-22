¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¦¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ë¸þ¤±¡ÖÅö¤Æ¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¦¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÃæ»³Âç¾ã³²¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ªµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¦¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÇÏ·ô¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¥¦¥Ï¥¦¥Ï¡¡ÌÀÆü¤ÎÍÇÏµÇ°¤âÅö¤Æ¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢3¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢B¡¦85¡¢W¡¦58¡¢H¡¦83¡£Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï24¡¦5¥»¥ó¥Á¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ì±Õ·¿¤ÏO·¿¡£2011Ç¯¤ËÂè43²ó¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õ¥¯¥ê¥Ë¡¼¥¯¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢12Ç¯2·î¹æ¤«¤é¡Önon-no¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£17Ç¯4·î¤«¤éÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¤Î½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¡£¼ñÌ£¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥á¥¤¥¯¡£ÆÃµ»¤Ï¾å³¤¸ì¡¢ËÌµþ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¸Åä¸¤Î±éÁÕ¡£