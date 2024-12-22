¶ðß·Âç¡¦¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡¡²Æ¤Î³¤³°¹ç½ÉÃÇ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¡×
Âè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¶ðß·Âç¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë4Ç¯À¸¤Î¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¤¬¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Î¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¤³°¹ç½É¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡Ä¡Ä ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤áÉô¤Î¹ç½É¤òÍ¥Àè
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¼Ä¸¶Áª¼ê¡£¼Â¤Ïº£Ç¯¤Î8·î¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤«¤é¤Î³¤³°¹ç½É¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢Éô¤Î²Æ¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶ðß·Âç¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¶ðß·Âç³Ø¤Ë¶¯¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶ðß·Âç³Ø¤Ë²¸¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¬²¼µéÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¾¤¬Îý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯Îý½¬¤¬Äù¤Þ¤ë¡£º£Ç¯¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤ÆÎý½¬¤¬Äù¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢³¤³°¹ç½É¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÏÅìµþ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç³¤³°¹ç½É¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÂçÈ¬ÌÚÁí´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£°ì¤Ä¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤ì¤òÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤È2°Ì¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë3Ç¯À¸¤Îº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤³¤òÄÌ²áÅÀ¡×È¢º¬¤ò·Ð¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡¡¼ç¾¤Î·Ð¸³¤â¼«¤é¤ÎÎÈ¤Ë
È¢º¬±ØÅÁ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2Ç¯»þ¤Ï¡¢3¶è¶è´Ö2°Ì¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¡£3Ç¯»þ¤Ï1¶è¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö(È¢º¬±ØÅÁ¤Ï)¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂç²ñ¤ÇÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï1Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3Ç¯ÌÜ¡¢4Ç¯ÌÜ¤ÈÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤òÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ä¸¶Áª¼ê¤ÏÂç³ØÆþ³Ø»þ¡¢B¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÆþ³ØÅö½é¤ÏÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÏ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤â¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏS¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡£1»þ´Ö0Ê¬11ÉÃ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿3Ç¯À¸¤Ë¾å¤¬¤êFISU¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º(À®ÅÔ)¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÂçÈ¬ÌÚÁí´ÆÆÄ¤äÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬(À¤³¦¤ò)ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡¢ÌÜ»Ø¤»¤ëÎ©¾ì¤Ëº£Íè¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀè¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÏÅìµþ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«(À¤³¦¤ò)ÌÜ»Ø¤¹»þ¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¿Í¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ç¾¤È¤·¤ÆÄ©¤àºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£