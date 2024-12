「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、エキュート上野の「おやつパーク」にオープンしたカヌレ専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

KURAMAE CANNELÉ エキュート上野店(東京・上野)

JR上野駅改札内にオープン

東京・蔵前にある焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ(クラマエカヌレ)」が、2024年12月19日、上野駅構内のエキュート上野の新スイーツゾーン「おやつパーク」に2号店をオープンしました。

同店では、上野で愛されているパンダをモチーフにしたソフトクリームやパンダパッケージのカヌレなど、上野店限定の商品も販売しています。

パンダをモチーフにした「上野限定パンダパッケージカヌレ」378円

名物商品「クラマエカヌレ」をパンダパッケージに包んだ「上野限定パンダパッケージカヌレ」1個378円は、食べ歩きやちょっとした手土産におすすめです。木製スティックに刺さっていて、手を汚さずに食べられるという配慮もうれしい!

食べるのがもったいないかわいさの「パンダソフトクリーム(ざく切りカヌレ入り)」691円

こちらも上野店限定、蔵前の本店でも人気の濃厚なソフトクリームをチョコチップで飾り、パンダに仕上げた「パンダソフトクリーム(ざく切りカヌレ入り)」691円。ソフトクリームの中にはざく切りしたカヌレが入っています。愛らしいパンダソフトクリームには、子どもも大喜び!

焼きたてのカヌレをぜひ!

パンダにちなんだ上野店限定の商品はもちろん、カヌレ専門店ならではの焼きたてカヌレもぜひ味わってみてください。

<店舗情報>◆KURAMAE CANNELE エキュート上野店住所 : 東京都台東区上野7-1-1 JR東日本上野駅構内TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込

文:食べログマガジン編集部 写真:お店から

The post パンダパッケージのカヌレやソフトクリームがかわいい! 焼きたてカヌレ専門店の2号店がオープン(東京・上野) first appeared on 食べログマガジン.