ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÌÂ¤¦»ä¤ËÅÔ²ñ¤ÏÌµÍý¡ª¡© ¡ÖÁ´¤¯ÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¡Êµã¡Ë¡×¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌµßÀ¤¼ç¤¬
É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢¿¦¶ÈÊÁ¡¢ÃÏ¿Þ¤ÏÆÀ°Õ¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢Êý¸þ²»ÃÔ¤¹¤®¤ÆÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¿·½É¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Êý¸þ²»ÃÔ¡¢ÂçÅÔ²ñ¤ËÄ©¤à
ÉñÂæ¤Î½éÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅöÁª¤·¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ÅöÆü¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¡¢»ä¡ÊG»Ò¡Ë¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÃÏÊý¤«¤éÅìµþ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÄ¾¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¿·½É¥Ð¥¹¥¿¤Ø¡£¡Ê¿·½É±Ø¶á¤¯¤Î¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¡×
ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤ÆÌÜÅªÃÏ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¤Ï¤º¤À¤±¤É¡©¡×
¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤â¡¢ÌÜÅª¤Î¤ªÅ¹¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð´À¤À¤¯¡¢Â¤ÏËÀ¤Î¤è¤¦¤ËÈè¤ìÀÚ¤ê¡¢¤ªÅÚ»ºÃµ¤·¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇµÙ¤â¤¦¡Ä¡Ä¡£¡×
ÎÏ¤Ê¤¯Êâ¤»Ï¤á¤¿¤½¤Î»þ¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÃ¯¤«¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤ÌµßÀ¤¼ç
¡ÖG»Ò¤µ¤ó¡ª¡© ¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
Á°Êý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤ëÍ½Äê¤ÎÍ§¿ÍMÈþ¤µ¤ó¡ª
¶Ã¤¤¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¾Ð´é¤Ç¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
MÈþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÂç²ÙÊª¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ß¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢G»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡×
¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤òÏÃ¤¹¤È¡¢MÈþ¤µ¤ó¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ì½ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¼«¿®¤Ê¤¯»Øº¹¤¹»ä¤Ë¡¢ÃÏ¿Þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿MÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ã¤Ý¤¤¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¤È¡¢ÀèÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êý¸þ²»ÃÔ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤¿¤Á
¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¯¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿MÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÙÊª¤òÍÂ¤±½ª¤¨¤ë¤È¡¢
¡Ö¤³¤³¤òÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡ª ·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤«¤é¡ª¡×
¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢H¤µ¤ó¤â¹çÎ®¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï½ª»Ï»ä¤ÎÊý¸þ²»ÃÔ¤ò¿´ÇÛ¡£
´Ñ·à¸å¤ÏH¤µ¤ó¤¬·à¾ì³°¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡¢°ÜÆ°¤ÏÁ´¤Æ¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤·¤Æ¤È¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¡£
Æó¿Í¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶¼Õ
ÍâÄ«¡¢¤ªÅÚ»ºÃµ¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò·è¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë
¡Ö²þ»¥¤òÆþ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤½¤³¡×
¤È¶µ¤¨¤é¤ìØ³Á³¡£
²óÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Êý¸þ²»ÃÔ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¡¢
¡Öº£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÎ¹Ãç´Ö¤È¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×
¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£