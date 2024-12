フジテレビでは、12月29日午後7時から3時間にわたり『オールスター合唱バトル』を放送する。この番組は、芸能界を代表する歌唱力自慢の芸能人たちが、20人1組のチームとなり、“合唱”で真剣勝負を繰り広げる歌の団体バトル。MCはタレントのDAIGO、松井玲奈、進行は伊藤利尋、宮本真綾アナウンサー、勝敗を決める審査員には、岡本知高、Shigekix(半井重幸)、新妻聖子、HIKAKIN、宮本亞門の5人が務める。

今年7月に放送された前回の『オールスター合唱バトル』では、「ミュージカル合唱団」と「ミリオン再生合唱団」が同時優勝を果たしたが、今回も彼らを含む全7チーム、総勢140人が登場する。増田貴久(NEWS)や川島如恵留、松倉海斗(Travis Japan)ら初参戦メンバーも加わり、さらに熱い戦いが繰り広げられる。各チームは、今年を彩ったヒット曲や冬の名曲を約2ヶ月かけて練習。本番では圧巻の合唱パフォーマンスを披露する。伊礼彼方率いる「ミュージカル合唱団」は椎名林檎の「本能」、山下達郎の「クリスマス・イブ」を、RIOSKE(ペルピンズ)率いる「ミリオン再生合唱団」はディズニーの「Let It Go〜ありのままで〜」、Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」を選曲。一方で、増田、真山りか(私立恵比寿中学)率いて、初優勝を狙う「令和アイドル合団」はSPEEDの「White Love」、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」の2曲で初優勝を狙う。龍玄とし率いる「最強ボーカリスト合唱団」はマライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」、安室奈美恵の「CAN YOU CELEBRATE?」を、Mr.シャチホコ率いる「ものまね合唱団」はB'zの「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」、オフコースの「言葉にできない」を披露する。さらに狩野英孝率いる「歌ウマ芸人合唱団」、さくらまや率いる「演歌合唱団」など、常連チームの実力派パフォーマンスにも注目が集まる。また、合唱練習や収録の裏側をTikTokで公開中だ。■出演者コメントDAIGO「“GTK”ですね。合唱で年越せます!素晴らしい合唱を生で聴くことができて2024年悔いなく年を越せそうです(笑)皆さんには一曲一曲に込められる思いを感じ取りながらすてきな歌声を堪能していただければと思います!」松井玲奈「今回は特に人の背中をグッと押してくれるような楽曲や皆さんの勝ちたいという思いが強かったなと感じました。色んなジャンルの方がいる中で一つの音楽というジャンルに集まるとこんなに絆が生まれて一致団結できるのだと感じさせられました。その思いというのは画面越しでも伝わると思いますので、ぜひ歌から伝わるおもいを感じ取っていただき楽しんでいただければとおもいます!」▼Shigekix、HIKAKIN――合唱バトルに出演をして(審査)をしていかがでしたか?Shigekix「とにかく感動しました。心を動かされる合唱ばかりで、技術に対する感動や驚きはもちろんですが、何よりも一つ一つの合唱に対する皆さんの想いがパッ ションとして表現され、何度も心を掴まれました。大変貴重な経験をさせていただきました」HIKAKIN「今回一緒に出演させていただいた審査員の皆さんも歌唱する皆さんも、メンバーが非常に豪華で、恐縮であり大変光栄でした。みなさんすばらしかったので点差をつけることが心苦しかったです」――特に気になった合唱団は?Shigekix「ミュージカル合唱団と最強ボーカル合唱団です。ミュージカル合唱団の皆さんはまさに集団のプロ、テクニックもすばらしくメンバー全員が一つの合唱、物語、空間をつくりあげている魅力がありました。そして、最強ボーカル合唱団の皆さんはプロの集団、メンバー皆さんが個性にあふれまさにスーパーヒーローの集結。特に2曲目の合唱では個性が個性として存在しながらも一体感のある集大成をみることができすごく心が躍りました」HIKAKIN「印象的だった合唱団は、ミリオン再生合唱団でした。 YouTubeでも拝見させていただいていましたが、たくさんの人に響くように、わかりやすく歌っており、そして何より本当にきれいなハーモニーでした。普段からネットでたくさんの人に響くように細かなことまで考えているクリエイター魂が、僕には伝わりました」――視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。Shigekix「合唱団皆さんの魂。あふれ出ている人間力や画面越しからでも伝わってくるエネルギーをぜひ視聴者の皆さんにも感じていただきたいです。大会結果に対する一喜一憂は勿論ですが、まずは合唱そのものの楽しさや喜びを感じでいただきたいです。ぜひご覧ください!」HIKAKIN「出演されている全ての合唱団に全く違う良さがあるので、最初から最後までぜひ、全て見ていただきたいと思います」