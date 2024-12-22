¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¡¢¹ñËÉÁê¤òÇ¤Ì¿¡¡³°Áê¤â¡¢ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ø½àÈ÷¤«
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï21Æü¡¢¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë²á·ãÇÉ¡Ö¥·¥ê¥¢²òÊüµ¡¹½¡ÊHTS¡Ë¡×´´Éô¥à¥ë¥Ï¥Õ¡¦¥¢¥Ö¥«¥¹¥é»á¤¬¹ñËÉÁê¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥·¥ê¥¢¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¤ÏÆ±Æü¡¢HTS¤Î¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë»ØÆ³¼Ô¤¬³°Áê¤Ë¥·¥§¥¤¥Ð¥Ë»á¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ö¥«¥¹¥é»á¤Ï¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤·¤¿µìÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ë¤è¤ë¹¶Àª¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡£¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë»á¤Ï21Æü¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤È¡Ö¿·¤·¤¤¥·¥ê¥¢¤Î·³»öÁÈ¿¥¤Î·Á¼°¡×¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì±Ê¼ÁÈ¿¥¡Ö¥·¥ê¥¢Ì±¼ç·³¡×¤Ï21Æü¡¢ËÌÉô¥Þ¥ó¥Ó¥¸¥å¤Ç¥È¥ë¥³¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÀªÎÏ¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±ÀïÆ®°÷5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£