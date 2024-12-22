ÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡ÄÌó10Ç¯¤ÎÂÎ¸³¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈÅìµþ¤é¤·¤µ¡É
¡Ø¤³¤³¤ÇÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê¾®¸¶ÈÕ Ãø¡Ë¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò
¡¡¾®¸¶ÈÕ¤µ¤ó¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¤è¤µ¤Ï¡¢ÏÇ¤¤¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ë»äÀ¸³è¤ò¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¹¤®¤º¡¢Æâ¾Ê¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÔ¿¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þÂå¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø¤³¤³¤ÇÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ë¤Ï¡¢10Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¤ª¤è¤½10Ç¯¤Û¤É¤ÎÂÎ¸³¤¬¤¨¤¬¤«¤ì¤ë¡£¹â3¤Ç¡¢Êì¤ÈÆ±¤¸¤¯ÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÆþ³Ø¤·¤¿ÀìÌç³Ø¹»¤Î¼Âµ»¤Î¼ø¶È¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ö²Æ¤Îµ²±¤Ë»°¿Í¤Çµï¤ë¡×¤«¤é¡¢Äø¤Ê¤¯¤·¤ÆÈ¬²¦»Ò¤Î¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢ÎÀÊë¤é¤·¤Î¤¤¤Ã¤È¤¡Ö½ÂÃ«ÎÀ¤Î½é²Æ¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎËë¤¬³«¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ÐÈÇ¶È³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¡¢¿´¹½¤¨¤òÀâ¤«¤ì¤ë¡ÖÀèÇÚ¡×¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡°ìÊÓ°ìÊÓ¤Ï¤´¤¯Ã»¤¤¡£Ã»²Î¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£ÌÜ¼¡¤Ï¤Û¤Ü»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¤³¤Î¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆëÀ÷¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÎÓÉçÈþ»Ò¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤ò¤á¤¯¤ë´¶³Ð¤È½Å¤Ê¤ë¡£ÊüÔ¿¤µ¤ÈÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬Ì·½â¤»¤ºº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Åìµþ¤ÎÑëÆá¤¬¤¤Ã¤Á¤êÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤½¤¦¡£
¡¡Åìµþ¤é¤·¤µ¤ÏÌë¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤¢¤ê¤¢¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÌë¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ÇÆø¤ï¤¦Âç¤¤Ê¸ø±à¤Ç¡¢»ä¤ÏÀÅ¤«¤ËËÜ¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÀÎÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¤ä¤Ï¤êÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÈÕ¡¢¿·½É¤Î±Ç²è´Û¤Þ¤Ç¤¢¤¨¤Æ²½¾Ñ¤»¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¸þ¤«¤¤¡¢´Õ¾Þ¸å¤Ë¤ª¼êÀö¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¶À¤Ë¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤´é¤¬±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢ÎÉ¤¤¤¾¡×¤È¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¡£¤½¤¦¡¢ÃÏ±ï¤Î¤Ê¤¤ÅÔ¿´¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤¬É¬Í×¡£
¡¡Ìë¤Î¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤ª¼ò¤Î¡¢¿ì¤¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤è¤ê¤â¡¢É½Âêºî¤ÎÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤è¤ê¤â»ÆºÙ¤Ë¡¢ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏµÊÃãÅ¹¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤À¡£
¡¡Ê¬¸ü¤¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Á¡¼¥º¤Î¤¿¤Ã¤×¤êºÜ¤Ã¤¿¥È¡¼¥¹¥È¡£¹á¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥È¡¼¥¹¥È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë3ÆüÂ³¤±¤Æ¤¿¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î¥È¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¥É¡£
¡¡¥È¡¼¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¾®¸¶ÈÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÁÇÌÌ¤Ç¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤ó¤Î¤á¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¶î¤±¡¢¤ª¶â¤ä¿ÎµÁ¡¢¾ð¤Ê¤É¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤êÅê¤²½Ð¤·¤¿¤ê¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ë¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤¸¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ê¾®µÙ»ß¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»ä²ÈÈÇ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2Ç¯È¾¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÈ¯¹ÔÉô¿ô¤¬1ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë17ÊÓ¤ò²Ã¤¨¤¿ÁýÊäÈÇ¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Í§ÅÄ¤È¤ó¡Ø¡ØÉ´Ç¯¤Î¸ÉÆÈ¡Ù¤òÂå¤ï¤ê¤ËÆÉ¤à¡Ù¡¢ÉðÈ¹¡Ê¤¿¤±¤Ï¤Ê¡ËËã°á»Ò¡Ø¼ò¾ì¤Î·¯¡Ù¤Ê¤É¡¢»ä²ÈÈÇ¤Î¾¦¶È½ÐÈÇ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Ä¤¤¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÊ¸³Ø¥Õ¥ê¥ÞÅìµþ¤ÎÀ¹¶·¤ò¤ß¤ë¤Ë¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤â´üÂÔÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ª¤Ð¤é¤Ð¤ó¡¿1996Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2022Ç¯¡¢¼«Èñ½ÐÈÇ¡Ê»ä²ÈÈÇ¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø¤³¤³¤ÇÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ò´©¹Ô¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£23Ç¯¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬À¸³è¤Ê¤Î¤«¤·¤é¤ó¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤ò´©¹Ô¡£ËÜ½ñ¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤ËºÝ¤·¡¢½ñ¤²¼¤í¤·´Þ¤à17ÊÓ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤à¤é¤æ¤¦¤³¡¿1975Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ê¸É®²È¡£¶áÃø¤Ë¡ØBOOKS¤Î¤ó¤Ù¤¨¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø»äÅª¥³¡¼¥Ò¡¼AtoZ¡Ù¡Ê¤Ï¤ë¤¢¤¥¯¥é¥Ö¡Ë¡£
¡ÊÌÚÂ¼ °áÍ»Ò¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯12·î26Æü¹æ¡Ë