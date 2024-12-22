Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬2G2A¤ÎÂç³èÌö¡¢¥¡¼¥ë¤¬5È¯Âç¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ï21Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ç¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢5-1¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¥¡¼¥ë¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ËÇÔ¤ì¤ÆÅ¥¾Â¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿17°Ì¥¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ5)¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯¤ÎÄ®Ìî¤¬[3-4-3]¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
13°Ì¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ËÂÐ¤·¡¢¥¡¼¥ë¤Ï³«»Ï5Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£DF4¿Í¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥í¡¼¥É=¥â¡¼¥ê¥¹¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ°¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£Ä®Ìî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥í¡¼¥¼¥ó¥Ö¡¼¥à¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Ä®Ìî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¥¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤ëÅ¸³«¤È¤·¤¿Ãæ¡¢32Ê¬¤ËµÕÅ¾ÃÆ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤¿Ä®Ìî¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ï¡¼¥ì¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Ä®Ìî¤Î2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¥¡¼¥ë¤Ï3Ê¬¸å¤Ë3ÅÀÌÜ¡£¥Ï¡¼¥ì¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤ÎÏÆ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¡¼¥ë¤Ï39Ê¬¤ËÄ®Ìî¤Ë¥´¡¼¥ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤ÇÆÀ¤¿FK¤òÄ®Ìî¤¬¸«»ö¤Ë·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
Ä®Ìî¤ÎÂè5Àá°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥¡¼¥ë¤¬4-1¤È¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Á°È¾¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¥¡¼¥ë¤Ï52Ê¬¡¢Ä®Ìî¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é5ÅÀÌÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ËÈ¿·â¤òµö¤µ¤º»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
80Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ä®Ìî¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à1Ê¬¤ËÄ®Ìî¤Ë2ÅÀÌÜ¡£¥¯¥Ì¡¼¥È¥»¥ó¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤òÄ®Ìî¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Ä®Ìî¤Î2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥¡¼¥ë¤¬5È¯Âç¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë 5-1 ¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯
¡Ú¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡Û
¥é¥Ã¥»¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ö¡¼¥à(Á°12)
¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¹(Á°32)
¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¹(Á°35)
Ä®Ìî½¤ÅÍ(Á°39)
Ä®Ìî½¤ÅÍ(¸å46)
¡Ú¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Û
¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥É¡á¥â¡¼¥ê¥¹(Á°5)
Á°Àá¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ËÇÔ¤ì¤ÆÅ¥¾Â¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿17°Ì¥¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ5)¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯¤ÎÄ®Ìî¤¬[3-4-3]¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
13°Ì¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ËÂÐ¤·¡¢¥¡¼¥ë¤Ï³«»Ï5Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£DF4¿Í¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥í¡¼¥É=¥â¡¼¥ê¥¹¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
Ä®Ìî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¥¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤ëÅ¸³«¤È¤·¤¿Ãæ¡¢32Ê¬¤ËµÕÅ¾ÃÆ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤¿Ä®Ìî¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ï¡¼¥ì¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Ä®Ìî¤Î2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¥¡¼¥ë¤Ï3Ê¬¸å¤Ë3ÅÀÌÜ¡£¥Ï¡¼¥ì¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤ÎÏÆ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¡¼¥ë¤Ï39Ê¬¤ËÄ®Ìî¤Ë¥´¡¼¥ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤ÇÆÀ¤¿FK¤òÄ®Ìî¤¬¸«»ö¤Ë·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
Ä®Ìî¤ÎÂè5Àá°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥¡¼¥ë¤¬4-1¤È¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Á°È¾¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¥¡¼¥ë¤Ï52Ê¬¡¢Ä®Ìî¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é5ÅÀÌÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ËÈ¿·â¤òµö¤µ¤º»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
80Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ä®Ìî¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à1Ê¬¤ËÄ®Ìî¤Ë2ÅÀÌÜ¡£¥¯¥Ì¡¼¥È¥»¥ó¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤òÄ®Ìî¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Ä®Ìî¤Î2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥¡¼¥ë¤¬5È¯Âç¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë 5-1 ¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯
¡Ú¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡Û
¥é¥Ã¥»¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ö¡¼¥à(Á°12)
¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¹(Á°32)
¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¹(Á°35)
Ä®Ìî½¤ÅÍ(Á°39)
Ä®Ìî½¤ÅÍ(¸å46)
¡Ú¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Û
¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥É¡á¥â¡¼¥ê¥¹(Á°5)