日本テレビ系バラエティ特番『クイズタイムリープ』(29日22:00〜)第2弾の出演者が発表された。渡辺正行“現代の出演者(タイムリーパー)”がAI技術を駆使して過去の名クイズ番組にタイムリープし、“放送当時のスタジオ出演者”に挑む同番組。今回は、タイムリーパーが赤チームと青チームの対抗戦となる。劇団ひとりがリーダーの赤チームには、羽鳥慎一、せいや(霜降り明星)、ヒコロヒー、ふくらP(QuizKnock)。ヒロミがリーダーの青チームには、内田有紀、阿部亮平(Snow Man)、飯尾和樹(ずん)、渋谷凪咲が参戦する。

タイムリープする伝説的なクイズ番組は、ミリオンスロットが名物の『クイズ世界はSHOW byショーバイ!!』(88年スタート)、最高視聴率31.6%(世帯、ビデオリサーチ調べ・関東地区)の『マジカル頭脳パワー!!』(90年スタート)、「クイズ王」という称号が生まれた番組『アメリカ横断ウルトラクイズ』(77年スタート)。勝者チームは100万円が獲得できる「超難関チャレンジステージ」として、昔の『高校生クイズ』にタイムリープ。伝説とも呼ばれる超ハイレベル早押しクイズに挑む。そして、新ルール「レジェンドカード」を導入。各チームに2枚配布されたレジェンドカードから、当時の番組で活躍していた「伝説の出演者たち」が現代のスタジオに登場し、過去の番組にタイムリープしてクイズに挑戦。“過去と今の本人”による夢の対決も繰り広げられる。その面々は、以下の通り。・間寛平『マジカル頭脳パワー!!』番組初期から9年間、最も長くレギュラー解答者を務めた。多くの名解答で笑いと奇跡を起こしてきた。・峰竜太昭和・平成・令和と数多くのバラエティ番組で活躍。クイズ番組の出演も多く『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』には準レギュラーとして出演していた。・山瀬まみ91年から94年までの4年間『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』にレギュラーとして出演。特に「何を作っているのでしょうか?」では無類の強さを誇った。・渡辺正行第1回から番組が終了するまでの8年間MCを務めた、『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』の全てを知るレジェンドMC。【編集部MEMO】『クイズタイムリープ』は、今年8月度のギャラクシー賞・月間賞を受賞。同賞を主催する放送批評懇談会では、「かつての名作クイズ番組に現代のタレントが“タイムリープ”して挑戦するという発想が面白い上、それを実現させる最新技術もスゴい。テレビ最大の武器であるアーカイブを活用し、ただ番組を見るだけでなく参加することにより臨場感のあるものとし、新しさと懐かしさが同時に味わえる意義ある試みだった」と講評している。(C)日テレ