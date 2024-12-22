¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¡½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡¡ÃÓ¿å½õ¼ê¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â¤¤¤¤Ãå½ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢ÅÚÍË¤ÎÃë²á¤®¤ËÌµ»ö¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ØÅþÃå¡£Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÇÏË¼¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¢Á÷¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤â½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÓ¿å½õ¼ê¡£»öÁ°È¯É½ÇÏÂÎ½Å¤Ï£´£¸£²¥¥í¤Ç¡¢Á°Áö»þ¤«¤é¥×¥é¥¹£±£´¥¥í¡£¡ÖÍ¢Á÷¤Ç¸º¤Ã¤Æ£´£·£°¥¥íÂæ¤Ç½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤«¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢µîÇ¯¡Ê£±ÈÖ¿Íµ¤£´Ãå¡Ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤Ãå½ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£