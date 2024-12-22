¥Æ¥ìÅì¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¡Öº£¾¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Æ¥ìÅì¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Û¤í¿ì¤¤Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Öover 30¤Ê²ñ¡£¿ÍÀ¸¥¤¥í¥¤¥í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Þ¤¿Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¾¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Æ¥ìÅì¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢º´¡¹ÌÚÌÀ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê56¡Ë¡¢ÈËÅÄÈþµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¡¢ÃÝºêÍ³²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#¤ªÅ¹¤ÏÉôÄ¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹#¥°¥ë¥áÉôÄ¹#thankyou¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤Þ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö²æ¤¬²È¤â¥Æ¥ìÅì¡ÄÂç¹¥¤¤Ç¡Á¤¹¡×¡Ö¸åÊý¤Î»Ð¤µ¤óÊý¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÆÝÊ¼±Ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Î¹ç¤¦¤ªÃç´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£