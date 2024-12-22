TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

·ºÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤È°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¡¢º£¸å¤Î·ºÌ³½ê¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ë¡Ì³¾Ê¤Ç¤­¤Î¤¦³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤È°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬º£¸å¤Î·ºÌ³½ê¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£

Ë¡Ì³¾Ê¤¬µîÇ¯¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢·ºÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤«¤éÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·ºÌ³´±
¡Ö¡Ê·ºÌ³´±¤Î»Å»ö¤¬¡Ë¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÇÎÉ¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤âº£¸å¤Î·ºÌ³½ê¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¸þÀ­¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£