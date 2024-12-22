¹á¼è¿µ¸ãSMAP»þÂå¤Î³Ú²°ÏÃ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±²ñ¾ìÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö¤¹¤´¤¤¶õµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£µ¿Í½¸¤Þ¤ë¤È¡×
¹á¼è¿µ¸ã¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Ö2025¡¦Åß¡×À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ç¡¢Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¶É¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¸µ½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡È¸åÇÚ¡É¤¿¤Á¤È¤â¸òÎ®¤·¤¿¡£Hey¡ªSay¡ªJUMPÃæÅçÍµæÆ¡Ê31¡Ë¤«¤é¡ÖSMAP¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö»þ°ìÈÖ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¸åÇÚ¤Ë¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡£¹á¼è¤Ï¡Ö¤Ç¤·¤ç¡¼¡ª¡¡°ìÈÖ¡¢ËÍ¤¬¡Ø¤É¤¦¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¹¤´¤¤¶õµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢5¿Í½¸¤Þ¤ë¤È¡×¤Ê¤É¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£