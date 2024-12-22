º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÅß¤ÎÍò¡¡¤¢¤¹¤âÂ³¤¯
¤¤ç¤¦¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÅß¤ÎÍò¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¿áÀã¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ê¤Éµ¤²¹¤¬Äã¤¤½ê¤ÏÊ´Àã¤È¸À¤ï¤ì¤ë´¥¤¤¤¿·Ú¤¤Àã¼Á¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤ä¿á¤¤À¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤âÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã¤ä¿áÀã¤¬Â³¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç£±¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦±×»³ ÈþÊÝ¡Ë