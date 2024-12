「日本の小中学生」の「読書量」が過去最高水準になっているのに対して、過去最低にまで読書量が減少してしまった「英国の子どもたち」の実態

UKのNTL(国立識字基金)の調査“Children and young people's reading in2024"で「楽しみのために読書をする8〜18歳の割合」が過去最低の34.2%に減少したと報じられた。日本では小中学生の読書量は過去最高水準にあり、読書率は1990年代までと比べると大幅に改善している(全国学校図書館協議会「学校読書調査」)。英国と日本では何が違うのか。BMG Researchが行っている英国の学校図書館に関する調査"National Survey to scope school library provision in the UK"から掘り下げてみよう。

日本を含め大抵の国では年を取るほど本を読まなくなっていくのだが、なぜかUKでは中学生が一番本を読まず、高校生になると男子も女子も楽しみのために読書をする割合が少し増える。これは報告書を読んでも理由は定かではない(大学受験をしない層が16歳になると社会に出るからかもしれない)。

小学校より中学校の学校図書館のほうがマシだが、英国全体で見るとひどい

英国では小学校と中学校の学校図書館に違いがあるから、中学生の読書率が低いのだろうか? と思ってBMGによる英国学校図書館の調査を読むと、むしろ中学校のほうが小学校図書館よりも長時間開館し、専任スタッフの配置も多いし、蔵書数や予算配分も良い(もっとも、日本でも小学生のほうが中学生よりも読書率・量は良いのだが)。

それよりも驚くべきは、英国の平均的な学校図書館の充実度の低さである。

英国では指定された図書館予算を持つ学校の割合はわずか35%で、2019年の43%から減少し、専任の図書館スタッフがいる学校の割合も42%と2019年の54%から減少している。

イギリスでは学校図書館の設置や運営に関する明確な法律や規定は存在せず、各学校が独自に運営方針を決定している。したがって金持ちが行く学校では図書館設置率は高いが、ワーキングクラスが通う公立学校あるいは特別支援学校ではその割合が低くなる傾向がある。階級社会・英国、という感じである。

くわえて平均して図書館は1日6時間開館しているが司書の勤務時間はなんと1日2時間未満で、司書以外のスタッフやボランティアに依存している。

子どもの読書率が下がっていくのも当然⁉

デジタル化への対応も課題として挙げられており、調査では41%の学校が図書館内でデジタルデバイスを提供していないと報告されている。しかも割合は2019年の37%よりも増加しているのである。また、電子書籍を提供していない学校も51%で、停滞している。やはり主には予算不足や技術導入への支援体制の欠如、そもそもの法的・制度的な不備によると考えられている。

日本は学校図書館法によって小中高・特別支援学校に学校図書館の設置義務、司書教諭は原則配置、学校司書も配置が推奨と法で定められている。それでも司書の非正規雇用(会計年度職員として1年単位での雇用、長くて4回5年の契約が最多だと日本図書館協会が発表している)や複数校兼務による十分なケアができていないことが問題だと指摘されている。

英国の学校図書館は、全体平均で見ると日本よりずっとひどい。

これでは子どもの読書率が下がっていくのも当然だろうと思う。

逆に言えば日本も学校図書館の予算、官民あげての読書推進政策・施策が手薄になれば英国同様に転落の危機がいつでもある。

唯一UKのほうが日本よりすごいと思うのは、作家・詩人が学校を訪問した割合が2022年に46%もあることだ(これでも2019年の61%より下がっているものの)。

BookTokはUKでも盛り上がっているが……

「楽しみに読書をする割合」だけでなく「毎日読書する」8〜18歳の割合も過去最低の20.5%になっている。

日本や北米のみならずUKでも本のTikTok売れ、いわゆるBookTokは盛り上がっており、書店チェーンWaterstones(ウォーターストーンズ)は、店舗内に「BookTokで話題の本」コーナーを設置し、若年層の読者の購買行動に大きな影響を与え、実店舗での本の売り上げ増加に貢献していると言われている。

日本では学校読書調査上では、TikTok売れが始まる前と後で中高生の読書率や読書冊数にそれほど大きな変化は見られない(とくに高校生は)。したがってTikTokをきっかけに「本を買う量」は増えたかもしれないが「読む量」を増やすことには実はそれほど貢献していないのではないかと筆者は思っている。これらの調査結果を見ると、UKでも同様なのだろうという気がする。

文章を楽しんで書く子どもの割合も減っている

なお、やはりNLTによる“Children and young people’s writing in 2024”によれば、UKでは文章を好きで書く子どもの割合も過去最低の状態にある。

学校でのライティングと自由時間でのライティングでは「学校でのライティングの方が楽しい」と感じる生徒が多く、教師のサポートや明確な構造が与えられたほうが「書ける」実感があるのだと思われる。逆に言うと自由な創造性の発揮の手段として文章を作成したいという気持ちは薄れているようだ。

報告書では給食費免除(FSM)対象の生徒(つまり低所得者層)の方が、非対象の生徒よりもライティングを楽しみ、より頻繁にライティングを行う傾向が見られ、社会経済的な不利がかならずしも文章表現への意欲を阻害するわけではない――などと書いている。

だが、それはしんどい状況に生きている子のほうが言いたいこと、どこかにぶつけないとやっていられない気持ちが溢れているからだろうと筆者は思う。

UKの国語力、国語教育が心配になる調査結果ばかりが出そろっていると言える。

UKの子どもの読書は、やはりNTLによるコミック読書や音声コンテンツに関する調査を合わせて見ていくと、さらに興味深いことがわかる。

後編記事『 いまだ「マンガは読書と認めない」という考えが根強い日本に対して、じつは「英国」では「コミック」読書にも大きな価値が認められていた…!』へ続く。

いまだ「マンガは読書と認めない」という考えが根強い日本に対して、じつは「英国」では「コミック」読書にも大きな価値が認められていた…!