いまだ「マンガは読書と認めない」という考えが根強い日本に対して、じつは「英国」では「コミック」読書にも大きな価値が認められていた…！

UKのNTL(国立識字基金)では日本では行われていない8〜18歳の子ども・若者のコミックの読書の調査("Children and young people’s engagement with comics in 2023")や音声コンテンツに関する調査("Children and Young People’s Listening in 2023")を実施している。これらと楽しみのための読書に関する調査(“Children and young people's reading in2024")を合わせて見ると非常に興味深いことがわかる。

前編記事『「日本の小中学生」の「読書量」が過去最高水準になっているのに対して、じつは過去最低にまで読書量が減少してしまった「英国の子どもたち」の実態』より続く。

まず8〜18歳全体では「楽しみのために読書する」34.6%、「音声コンテンツを楽しむ」37.5%、「コミックを月1回以上読む」40.3%と、音声やコミックの方がわずかだが高い数字が出ている。

年齢別に見るとコミックは年を取るほど減少していく一方、音声コンテンツは8〜16歳までは4割弱でほぼ変わらず、16〜18歳では49.1%とむしろ増える。

日本ではいまだ「マンガは読書と認めない」「音声で聴くのは読書ではない」という考えが根強いが、英国のNLTはそういうスタンスではない。

コミック読書の位置づけと影響

基本的にコミックの読書に関しては良い影響しか報告書には書かれていない。

コミックを読む子ども・若者は、読まない子供と比較して「読書を楽しむ」割合が約2倍(58.6%対33.1%)と高くなり、自身を「良い読者」と評価する割合も高い(86.0%対76.3%)。また、毎日何かを読む割合が非読者と比較して高い(35.7%対22.8%)。

コミックは、より複雑なテキストへのゲートウェイとなること、(意外にも)ウェブコミックの活用が学習者の理解力向上に貢献すると示されている。

また、多くの読者がコミックを通じて現実世界の心配事や不安からの一時的な解放を得るなど、メンタルヘルスへのよい影響を感じている。ファンタジーやSF、ロマンスを通じ、より前向きな心理状態を維持する助けとなっている。

発達性ディスレクシアなど、読書に困難を感じる子どもたちにとっても、視覚的要素と文字情報の組み合わせが読書への抵抗感を低減させる効果がある。

おもしろいのは、多くの読者が、コミックを読むことを通じて「自分でもコミックや詩の創作を触発された」と言っていることだ。しかしたしかにマンガを読んだことで「マンガを描こう」と思う子どもは、自分の子ども時代を思い返してみても珍しくはない。

同報告書では日本マンガについてはほとんど触れられていないが「マンガを通じて日本の文化を知った」というような異文化理解の促進効果も描かれている。

コミックの効果は年齢や社会経済的背景を問わず広く観察され、英国では読書率低下傾向があるなかで、コミックが重要な役割を果たす可能性を強調している。

動画サイトで物語を「聴く」!?音声コンテンツ調査

音声コンテンツの調査のほうもおもしろい。「音声コンテンツ」といってもオーディオブックやpodcastだけでなく、人間による読みきかせなども含めて「音声コンテンツ」としているのだが、オーディオブックは16.6%、podcastは23.6%、親/保護者から物語を聴く59.7%、教師/図書館員から物語を聴く53.4%、動画サイト(YouTubeなど)で物語を聴く69.9%と、YouTube等の動画サイトが最多になっている。

筆者はこの結果を見て、「動画サイトで音声だけ聴く?」とおどろいてしまった。しかし、ニコニコ動画が出てきた2000年代のころから「ゲーム実況の動画を流して画面は見ないけど聞きながら勉強してる」という10代(当時)の話を聞いたことがあったことも思い出した。たしかに有料サービスと契約しないと基本的には聴けないオーディオブックと比べれば、物語を「聴く」場所としても動画サイトを選ぶ方が身近なのかもしれない。

具体的にどんなサービスを使っているのかについての詳細はそれほど書かれていないが、短いホラーストーリーをTikTokで聴いたり、Reddit(5ちゃんねるのような匿名掲示板)の投稿をテキスト読み上げ機能を使って聴く(#AskRedditというハッシュタグの動画が動画サイト、ソーシャルメディア上では100億回以上再生されている)、Minecraftのゲームプレイ映像をBGVとして流す、という聴取方法が触れられている。

「それって結局、動画を観ているだけじゃないの?」と思いたくなるが、44.8%の子どもが「動画視聴と比較して音声コンテンツの方が想像力を刺激する」と回答しており、子どもたちのイメージ形成能力を豊かにする可能性が示されている。

なお、この報告書には書かれていないが、ニュースレターサービス大手のsubstackや中国のウェブ小説サイトでは文章の読み上げ機能が用意されている。「ながら聞き」需要や「字は苦手だが聞くのは好き」な層を見越したものだろうが、この報告書に書かれている「聞く」需要の意外な大きさを見ると、日本の文章系サービス、サイトでも同様の機能を実装してほしいと感じる。

……と、少し突飛なところから紹介してしまったが、この報告書で強調されているのは、小さな子どもだけでなくて14歳以上でも親や教師から読み聞かせを楽しむ割合が高いことである。

人間による読みきかせの価値の高さは10代に対してもなのだ、と書かれている。日本では小学生までは読みきかせは頻繁に行われているが中学生以上になると激減する。しかし、聴くことへの需要や効果、価値が薄れるわけではないということだ(「読みきかせ」という名前が子どもっぽくてよくないのかもしれない。中学生以上には「朗読会」などと呼んだらまた印象や需要も変わるだろう)。

30.6%の子どもが、音声コンテンツを通じて紙の本や電子書籍への関心を持つようになったと回答している。音声と活字の間には相乗効果があるようだ。

リスニングは「能動的で創造的なスキル」

また、リスニングは「受動的で消極的な行動」として捉えられがちだが、むしろ「能動的で創造的なスキル」として再定義すべきだと同報告書は主張する。学校のカリキュラムでも、静かに座って指示を聞くのみならず、批判的思考、想像力、共感力を伴うリスニング教育の構築を要求している。

46.5%の子どもが「音声コンテンツは主題の理解に役立つ」と回答しており、とくにやはり文字の読書に困難を感じる子どもたちにとって、聴くことが代替的な学習方法となっていることが示唆されている。

また同様に「リラックスや不安の軽減に役立つ」の回答者も45.8%おり、コミックの読書同様、物語に集中することは緊張を緩和する効果が期待されている。

日本ではUKとは異なり、公的機関や当該分野の事業者ではない第三者機関によるコミック読書や音声コンテンツに関する同様の調査、とくに経年で比較できる調査がほとんど存在しない。

したがって日本は比べてどうなのかは不明である。

しかし学校図書館はメタメタなUKのほうが、日本よりもはるかにコミックや音声を通じた「読書」に対して好意的であり、価値を認めているように思われる(だからこそこうして調査もされている)。

字を読むのが苦手な子、絵や音をともなったほうが深く理解できる子も日本でも当然いるのだから、それも踏まえて日本でもコミックや音声読書への推進、支援が増えることが望まれる。

「日本の小中学生」の「読書量」が過去最高水準になっているのに対して、過去最低にまで読書量が減少してしまった「英国の子どもたち」の実態