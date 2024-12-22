¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¥¯¥é¥²¡¢ºÙË¦¤ÎÏ·²½¤òÍÞÀ©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
»ÍÀî¾Ê¿©ÍÑ¥¥Î¥³¸¦µæ½ê¤ÎÍû¾®ÎÓ¡Ê¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¥ª¥ê¥ó¡ËÇî»Î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÊ´¼ª¡×¡Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¥¯¥é¥²¡Ë¤ÎÂ¿ÅüÂÎ¤Î¸¦µæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ãê½Ð¤µ¤ì¤¿»ÀÀÂ¿ÅüÂÎ¡ÖYL-D2N2¡×¤¬¹³»À²½³èÀ¤ò»ý¤Á¡¢ºÙË¦¤ÎÏ·²½¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñºÝÅª³Ø½Ñ»ï¡ÖInternational Journal Of Biological Macromolecules¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï2020Ç¯8·î¡¢À®ÅÔ»â»Ò»³¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¥¯¥é¥²¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼Â¸³¼¼¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤³¤Î¥¥¯¥é¥²¤ÎºÏÇÝ²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¥¯¥é¥²¿·ÉÊ¼ï¡ÖÊ´¼ª1¹æ¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£»ÀÀÂ¿ÅüÂÎ¡ÖYL-D2N2¡×¤Î³Ë¼§µ¤¶¦ÌÄÊ¬¸÷Ë¡¤ÈÊ¬»Ò¹½Â¤
Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÊ´¼ª1¹æ¡×»Ò¼ÂÂÎ¤ò¸¦µæºàÎÁ¤Ë¡¢¤½¤ÎÁÆÂ¿ÅüÂÎ¤«¤é»ÀÀÂ¿ÅüÂÎ¡ÖYL-D2N2¡×¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÅüÂÎ¹½Â¤¤ÎÍ½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂ¿ÅüÂÎ¤Ï¥é¥à¥Î¡¼¥¹¡¢¥¬¥é¥¯¥È¡¼¥¹¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¡¢¥¥·¥í¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ó¥Î¡¼¥¹¡¢¥°¥ë¥¯¥í¥ó»À¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹³»À²½³èÀÉ¾²Á¤Î·ë²Ì¡¢»ÀÀÂ¿ÅüÂÎ¡ÖYL-D2N2¡×¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¥¥·¥É¥¢¥Ë¥ª¥ó¥é¥¸¥«¥ë¤Ë¤Î¤ß¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¾ÃµîÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Íû»á¤Ï¡¢¡ÖËÜ¸¦µæ¤Ï¡ØÊ´¼ª¡Ù¤ÎÂ¿ÅüÂÎ¤Î³èÀÀ®Ê¬¤Î³«È¯¤Î´ðÁÃ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¸Êª³èÀ¤ò»ý¤ÄÅ·Á³Â¿ÅüÂÎ¤Î³«È¯¤Ë¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤²Ê³ØÅª²ÁÃÍ¤ÈÉý¹¤¤ÀøºßÅª¤Ê±þÍÑ²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë