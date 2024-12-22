µð¿Í¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤ËÇ÷¤ë¡¡È¿È¯ÎÏ»È¤¨¤Ê¤¤ÃÖ¤¥Æ¥£¡¼¤Ç£±£µ£°¥¥í
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê¤æ¤¦¤»¤¤¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á²ÖºéÆÁ±É¡á¤¬£²£±Æü¡¢ÆÊÌÚ»ÔÆâ¤Î»ÜÀß¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿ôÃÍ¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿µå¤òÂÇ¤Ä¡ÖÃÖ¤¥Æ¥£¡¼¡×¤Ç¥×¥í¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Á¾õ¤Ë¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À£¹Âæ¤Î¹âÀÇ½¥«¥á¥é¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ÇÀÐÄÍ¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÇË²õ²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«ÂÇµåÂ®ÅÙ¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Î¾Î©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£»ö¤â¤Ê¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬ÃÖ¤¤¤¿µå¤òÂÇ¤Ä¡ÈÃÖ¤¥Æ¥£¡¼¡É¤Ç£µµå·×Â¬¤·¤¿ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó£±£µ£°¥¥í¡£ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼µ¡´ï¤¬¡¢²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤Î°ìÃ¼¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃÖ¤¥Æ¥£¡¼¤ÏÈ¿È¯ÎÏ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢£±£°¡Á£±£µ¥¥í¤Û¤ÉÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Åê¼ê¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÃ±½ã·×»»¤ÇÂÇµåÂ®ÅÙ£±£¶£°¥¥íÄ¶¡£µå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²¬ËÜ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Â¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î£±£·£°¥¥í¤ËÇ÷¤ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö°ìÎ®Áª¼ê¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤«Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÐÄÍ¡£·×Â¬¤·¤¿º´Æ£Àµ¹É¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎÊý¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¿ôÃÍ¡×¤Èº£²Æ¤Î£Õ¡½£±£¸»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£´ÈÖ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ØÂç·¿²½·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤ÇÀï¤¦ÆùÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿º£²Æ¤Î£¸£³¥¥í¤«¤é£³¥¥í¤ÎÁýÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆ°¤±¤ë£¹£°¥¥í¡×¤È£³¿©¤Ë²Ã¤¨¡¢½¢¿²Á°¤ËÇòÊÆ¤ò¤«¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££¹£°¥¥í¤ËÅþÃ£¤¹¤ì¤Ðµð¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼ÆâÌî¼ê¤Ç¤Ï²¬ËÜ¡¢½©¹¤Î£±£°£°¥¥í¤Ë¼¡¤°½Å¤µ¡£¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¶¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ã¼êÌî¼ê¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ö¿©¥È¥ì»ØÎá¡×¤Ïµ»ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ºÑ¤ß¤À¡£¡ÖÊÆ¿©¤Ù¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥Ú¥ä¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÈ¯¸À¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌë¿©¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åú¤¨¤Ï¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¡ÈÄ¶¹â¹»µé¡É¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î°Ê¹ß¤Ë¿ôÅÙ¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èÍè·î£¸Æü¤ËÆþÎÀ¤·¡¢Æ±£±£´Æü¤«¤é¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é°ìÊâ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤·Á¤ÇÆþÎÀ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£¾Íè¤Îµð¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¶â¤ÎÍñ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°Æü¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë
¡¡¢¡Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¡¡ºÇ¹âÊö¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎºÇ¹âÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï£±£¹£±¡¥£¸¥¥í¡£Ê¿¶Ñ¤Ï£±£µ£´¡¥£²¥¥í¤À¤Ã¤¿¡££Î£Ð£Â¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¡¢ËüÇÈ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢º´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¤é¤¬ºÇÂ®£±£·£°¥¥íÄ¶¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ£±£µ£¸¥¥í°Ê¾å¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ£²£¶¡Á£³£°ÅÙ¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£