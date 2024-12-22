¡ÚÃæ»³Âç¾ã³²¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡2Ãå¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¡ÊÁðÌî¡Ë63¥¥í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎÂç¾ã³²¥³¡¼¥¹¤ÇÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãå½ç¤ò¡ÊºòÇ¯¤è¤ê¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¥«¥éÇÏ¤ÇÉÔÍø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ê¥Ë¥·¥Î¡Ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ï¤«¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡3Ãå¥Í¥Ó¡¼¥¤¡¼¥à¡Ê¾®ËÒ¡ËÃæ2½µ¤Î¡ÊÇÏÂÎ½Å¤¬¡Ë2¥¥íÁý¤ÇÁ°Áö¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤ÎÁ°¿Êµ¤Àª¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç3Ãå¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡4Ãå¥¸¥å¡¼¥ó¥Ù¥í¥·¥Æ¥£¡Ê¹âÅÄ¡Ë½Ð¤¿¤Ê¤ê¤Ç¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Â©¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡ÊÂ¾ÇÏ¤Ë¡ËÍè¤é¤ì¤ÆºÇ¸å¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈG1¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡5Ãå¥ô¥§¥¤¥ë¥Í¥Ó¥å¥é¡ÊÂç¹¾¸¶·½¡Ë63¥¥í¤âÃæ»³¤âµ÷Î¥¤â½éÊª¤Å¤¯¤·¤Ç5Ãå¡£¤³¤ÎÂç¾ã³²¤Î·Ð¸³¤¬¤³¤ÎÀè¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6Ãå¥Æ¥¤¥¨¥à¥¿¥Ä¥Þ¥¡ÊÅÄÂ¼¡ËËÜÍè¤Ï2ÎóÌÜ¤°¤é¤¤¤Ç±¿¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤ß¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£