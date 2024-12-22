29ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¯¥¤¥º¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡Ù½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡¡·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢Snow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤é
¡¡29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¯¥¤¥º¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Á¸å11¡§55¡Ë¤Î½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸½Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬²áµî¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢Åö»þ¤ÎÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢¸½Âå¤Î²òÅú¼Ô¤¬¹çÀ®¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤È¤â²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆñÌä¤ËÄ©¤à¡£8·î¤ÎÂè1²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¸½Âå¤Î½Ð±é¼Ô¡Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡É¤¬AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢¡ÈÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¡É¤ËÄ©¤àÊý¼°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢8·îÅÙ¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡×·î´Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡È¸½Âå¤Î½Ð±é¼Ô¡É¤¬ÀÖ¥Á¡¼¥à¤ÈÀÄ¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÀÖ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¤Õ¤¯¤éP¡ÊQuizKnock¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡£ÀÄ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ï¡¢1988Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥¤¥ºÀ¤³¦¤ÏSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤!!¡Ù¡¢1990Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.6¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¡¢1977Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡È¥¯¥¤¥º²¦¡É¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡Ù¡£¾¡¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï100Ëü±ß¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¶Æñ´Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥É¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë2ËçÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥É¤«¤é¡¢Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡É¤¬¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²áµî¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡È²áµî¤Èº£¤ÎËÜ¿Í¡É¤Ë¤è¤ëÌ´¤ÎÂÐ·è¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¤Ç½é´ü¤«¤é9Ç¯´Ö¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÅú¼Ô¤òÌ³¤á¤¿´Ö´²Ê¿¡¢¡Ø¥¯¥¤¥ºÀ¤³¦¤ÏSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤!!¡Ù¤Ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊöÎµÂÀ¡¢1991Ç¯¤«¤é1994Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿»³À¥¤Þ¤ß¡¢8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕÀµ¹Ô¤¬¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥É¡É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸½Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬²áµî¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢Åö»þ¤ÎÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢¸½Âå¤Î²òÅú¼Ô¤¬¹çÀ®¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤È¤â²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆñÌä¤ËÄ©¤à¡£8·î¤ÎÂè1²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¸½Âå¤Î½Ð±é¼Ô¡Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡É¤¬AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢¡ÈÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¡É¤ËÄ©¤àÊý¼°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢8·îÅÙ¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡×·î´Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ï¡¢1988Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥¤¥ºÀ¤³¦¤ÏSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤!!¡Ù¡¢1990Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.6¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¡¢1977Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡È¥¯¥¤¥º²¦¡É¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡Ù¡£¾¡¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï100Ëü±ß¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¶Æñ´Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥É¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë2ËçÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥É¤«¤é¡¢Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡É¤¬¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²áµî¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡È²áµî¤Èº£¤ÎËÜ¿Í¡É¤Ë¤è¤ëÌ´¤ÎÂÐ·è¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¤Ç½é´ü¤«¤é9Ç¯´Ö¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÅú¼Ô¤òÌ³¤á¤¿´Ö´²Ê¿¡¢¡Ø¥¯¥¤¥ºÀ¤³¦¤ÏSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤!!¡Ù¤Ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊöÎµÂÀ¡¢1991Ç¯¤«¤é1994Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿»³À¥¤Þ¤ß¡¢8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕÀµ¹Ô¤¬¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥É¡É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£