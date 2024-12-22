[12.21 ラ・リーガ第18節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 26 Ander Astralaga

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 24 エリック・ガルシア

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 セルジ・ドミンゲス

MF 14 パブロ・トーレ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ソーグマーカス

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 21 ハビ・ガラン

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 8 パブロ・バリオス

MF 22 ジュリアーノ・シメオネ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

DF 3 セサル・アスピリクエタ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 20 アクセル・ビツェル

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 6 コケ

MF 11 トマ・ルマル

MF 12 サムエウ・リーノ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 10 アンヘル・コレア

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります