バルセロナvsA・マドリー スタメン発表
[12.21 ラ・リーガ第18節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ソーグマーカス
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 21 ハビ・ガラン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 8 パブロ・バリオス
MF 22 ジュリアーノ・シメオネ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 11 トマ・ルマル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ソーグマーカス
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 21 ハビ・ガラン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 8 パブロ・バリオス
MF 22 ジュリアーノ・シメオネ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 11 トマ・ルマル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります