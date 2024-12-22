TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÌë¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ò¼ê¸þ¤±¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¸á¸å8»þ¤¹¤®¡¢²ÖÂ«¤ä°û¤ßÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Å¹Æâ¤Ç¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤¬ÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ­
¡Öº£¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Ç¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡£²¿¤âºá¤Î¤Ê¤¤»Ò¤ò»¦¤¹¤È¤«¡×

¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î14Æü¸á¸å8»þ25Ê¬¤´¤í¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃæÅçºéºÌ¤µ¤ó¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤â¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ïº£·î19Æü¡¢Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤òÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£