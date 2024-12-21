¤¹¤°¤Ë¸ºÎÌ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¡Û£²¤Ä
º£½µ¡Ê2024Ç¯12·î15Æü¡Á2024Ç¯12·î21Æü¡Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿ÏÃÂê¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÏÃÂê¤ò¾Ò²ð¡ù¡¡¥¥ì¥¤¤ÊÂÎ·¿¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ø¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¡Ù¤ò½µËö¤Î¤Ò¤È¤È¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¡Ö£±½µ´Ö¤Ç³Î¼Â¤Ë£³kgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥³¥Ä
¤¹¤°¤Ë¸ºÎÌ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹´ÊÃ±¥ë¡¼¥ë
¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬µÞÌ³¤È¤¤¤¦»þ¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥Ê¤é¤·¤¤¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¿Íµ¤¤Î³¤³°¥â¥Ç¥ë¡¢¥í¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¥É¤¬¡Ö¤¹¤°¤Ë¸ºÎÌ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹´ÊÃ±¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¿©»ö´ÉÍý¤ÏÉÕ¤Êª¡£¥í¥ß¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢Ä«¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ü¥«¥É¤òÉ¬¤ºÀÝ¤ë¤³¤È¤ò¥ë¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï·ÜÆù¤È¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Î¥µ¥é¥À¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¥é¥ó¥ÁÆ±ÍÍ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌîºÚ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ðËÜ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö¿©¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ÉÊ¤ò¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÍÑ¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡È¸úÎ¨ÎÉ¤¯¶Ú¥È¥ì¡É¤¹¤ë
¥í¥ß¡¼¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë·ç¤«¤µ¤Ê¤¤±¿Æ°¤¬¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ä¥±¥È¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¤äBOSU¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÍÑ¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡È¸úÎ¨¤è¤¯¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¶Ú¥È¥ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶Ú¥È¥ì¤Ê¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¼ÂºÝ¡¢¥í¥ß¡¼¤â¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÍÑ¥°¥Ã¥º¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤ä½ÐÀè¤Ê¤É¤Ç¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ºÎÌ¸ú²Ì¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¿©»öÌÌ¤â±¿Æ°ÌÌ¡È¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ë¤³¤È¡É¤¬Âç»ö¡£¤¿¤·¤«¤Ë¸·¤·¤¯ÂÎ·¿´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ä·ÝÇ½¿Í¤È¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀ¸³è½¬´·¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£