アニメ『俺だけレベルアップな件』の第2期となる『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』が、2025年1月4日よりTOKYO MX、Prime Videoほかにて順次放送開始・配信されることが決定。メインPVが公開されたほか、エンディンググテーマはTK from 凛として時雨「UN‐APEX」に決まった。原作/原案・Chugong、作画・DUBU(REDICE STUDIO)、脚色・h‐goon(D&C MEDIA発行)によるハイスピードアクションファンタジー『俺だけレベルアップな件』。全世界累計143億ViewのメガヒットSMARTOON(R)作品として全世界に読者を持ち、日本でもマンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回を突破している。

2024年1月6日よりTOKYO MXほかにて放送されたテレビアニメ『俺だけレベルアップな件』は、2025年1月よりテレビアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』として、Season2が放送される。このたび、メインPVが公開。影の兵士を従わせることができる職業“影の君主”を手に入れた旬は、病気の母のため運命の万能薬を求め、新たな戦いに身を投じていくのだった。更なる強さを追い求めて激戦を重ねレベルアップしていく旬、影の兵士軍を率いて戦う姿や、向坂雫や最上真、白川大虎などS級ハンターたちをはじめ、旬の周りを囲う登場人物たちの様子も映し出されており、旬のさらなる覚醒や激動のSeason2に向けて期待が高まる映像となっている。またメインPVではエンディングテーマのTK from 凛として時雨「UN‐APEX」がお披露目となり、オープニングテーマのLiSA「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」と合わせて、映像・音楽ともに楽しめる。TK from 凛として時雨は「E級限界ハンターのTKです。前作のプロデュースに引き続き、今回は自身のプロジェクトで担当させて頂くことになりました。熱を帯びていくほどに冷酷さも増していくその様を表現できたと思います。僕だけレベルアップ出来ていない件だけ、ずっと気になっているんですが史上最底辺から超S級の楽曲をお届けします」とコメントを寄せている。なお、OPテーマとなるLiSA「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」は2025年1月5日より先行配信、同年3月5日にCD発売。EDテーマとなるTK from 凛として時雨「UN‐APEX」は2025年1月5日より先行配信される。アニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』は、TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11にて2025年1月4日より毎週土曜24時、CBCテレビにて1月4日より毎週土曜26時03分、読売テレビにて1月6日より毎週月曜26時29分、アニマックスにて2月1日より毎週土曜23時放送。Prime Videoにて同年1月4日より毎週土曜24時30分配信、ほか各配信プラットフォームにて順次配信開始。