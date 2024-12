【ドールズフロントライン PA-15 牛ビキニVer.】2025年9月 発売予定価格:24,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2025年9月に発売される1/7スケールフィギュア「ドールズフロントライン PA-15 牛ビキニVer.」。こちらは、スマートフォン向けゲーム「ドールズフロントライン」に登場する、ハンドガンの戦術人形のPA-15をフィギュア化したものだ。

今回は、このフィギュアのために書き下ろされたイラストをモチーフに立体化されている。華奢なボディに、独特なスタイルの牛柄ビキニを身に付けた姿になっており、なんともけしからんセクシーな見た目に仕上げられている。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約280mmだ

PA-15らしさとも言うべきか、独特の雰囲気を醸し出しているのが大きく広がった髪型だ。水色の髪がかなり複雑な形状をしており、氷が固まったときのような鋭利に尖って見えるところもユニークだ。そこに、大きな牛の角や牛柄の耳などが取り付けられているところもポイントである。

キリリとした大きな瞳に、少し頬を赤らめて照れているような表情をしたこちらのPA-15。少しだけ開いた口からは小さな八重歯がちらりと見えるところも小悪魔的だ。このように、見れば見るほど新しい発見があるところも作品の魅力といえるだろう。

少し恥ずかしがっているような表情がかわいらしい

牛の角や耳も再現されている

独特な髪型も印象的だ

今回はビキニ姿ということで、露出度はかなり高めになっており、身体のラインがくっきり分かるところも、こちらの作品の特徴と言えるだろう。下半身にはシースルーのミニスカートを履いているが、こちらには質感を出すためにクリアパーツが採用されている。

牛ビキニはかなり露出度高め!?

腕には牛柄の衣装が着けられている

もはや布の面積の方が小さい

牛ビキニというコンセプトに合わせて、脚にも牛柄のストッキングを履いている。その太もも付近に付けられているのが、キャラクターのモチーフになったセミオートピストルだ。こちらは、しっかりとフォルダーに収められており、いつでも取り出せるようになっている。

セクシー度がより増して見えるシースルーのミニスカート

太もも辺りには、銃が装備されている

台座はシンプルな形状だが、スタイリッシュなデザインになっている

こちらの「ドールズフロントライン PA-15 牛ビキニVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。写真で見るのと自分の目で実物を見るのとでは印象が異なる場合もあるかもしれないので、気になる人はこの機会にお店に足を運んでみよう!

【フォトギャラリー】

(C) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.