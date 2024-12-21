Ãæ¹ñ¤ÇÁ´¹ñÂç³Ø±¡Åý°ìÆþ»î»Ï¤Þ¤ë
¡¡21Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óÍý¹©Âç³Ø¡Ê¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¡Ë¤Î»î¸³²ñ¾ì¤ÇÆþ¾ì¤òÂÔ¤Ä¼õ¸³À¸¤¿¤Á¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ä¥Þ¹¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç21¡¢22ÆüÎ¾Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÂç³Ø±¡Åý°ìÆþ»î¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï388Ëü¿Í¡£
¡¡21Æü¡¢¸ÐÆîÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ê¸ÐÆî¾ÊÄ¹º»»Ô¡Ë¤ÇÆþ¾ì¤òÂÔ¤Ä¼õ¸³À¸¤¿¤Á¡£¡ÊÄ¹º»¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄ»×´À¡Ë
¡¡21Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³Ø¡ÊËÌµþ»Ô¡Ë¤Î»î¸³²ñ¾ì¤ÇÆþ¾ì¤òÂÔ¤Ä¼õ¸³À¸¤¿¤Á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ç¤Ä¶¡Ë
¡¡21Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³Ø¡ÊËÌµþ»Ô¡Ë¤Î»î¸³²ñ¾ì¤ÇÆþ¾ì¤òÂÔ¤Ä¼õ¸³À¸¤¿¤Á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ç¤Ä¶¡Ë
¡¡21Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³Ø¡ÊËÌµþ»Ô¡Ë¤Î»î¸³²ñ¾ì¤Ç¼õ¸³À¸¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Êº¸¡Ë¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ç¤Ä¶¡Ë
¡¡21Æü¡¢ÆîµþÎÓ¶ÈÂç³Ø¡Ê¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¡Ë¤Î»î¸³²ñ¾ì¤ÇºÇ¸å¤ÎÉü½¬¤ËÎå¤à¼õ¸³À¸¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ÁÉÍÛ¡Ë