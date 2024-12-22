ウエスト・ハムvsブライトン スタメン発表
[12.21 プレミアリーグ第17節](ロンドン スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 57 O. Scarles
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 14 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 11 シモン・アディングラ
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 57 O. Scarles
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 14 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 11 シモン・アディングラ
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります