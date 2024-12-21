ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ù¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Ç¯²¼Ìò¼Ô¡×¤¬°Õ³°¤¹¤®¤¿¡ª¡Ö¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¤¤¯¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ù¤¨¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¸åÇÚÇÐÍ¥¤ò¼ÂÌ¾¤Çµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼«¤é¥í¥±¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯´ë²è¡£¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£º´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ù¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Ç¯²¼¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡£»³ÅÄ¹§Ç·¤¯¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÀ¼¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¤¤¯¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡©¤¦¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ëÌÜ¹õÏ¡¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÈÌÜ¹õ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¶µ¾ì£²¡×¤Ç¶¦±é¡£ÌÜ¹õ¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦°ìÀ¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤ì¤À¤±Åð¤á¤ë¤«¡£¸½¾ì¤Î¤¤¤«¤¿¤È¤«¤«¤é²¿¤«¤é¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸«²á¤®¤Ç¥¥â¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È²óÁÛ¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¡©¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¡ª¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¡£¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¡£