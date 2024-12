まるでぬいぐるみ…! YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、ブリティッシュショートヘアの子猫が遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「嫌な気持ちが全て浄化される……」「地球上で最も美しい贈り物」の声が続出しました。

鈴を追いかけて「待ってニャ〜」

注目を集めたのは「Kitten Pudding Wants To Give a Gift To Everyone」という動画。

動画に映るのは、ブリティッシュショートヘアの子猫「プリン」ちゃん。ふわふわの毛に真ん丸な顔、愛くるしい瞳でどこかを見つめています。

プリンちゃんの短い手足では、飼い主さんにひっくり返されても中々起き上がることができません。コロコロと転がる姿はぬいぐるみそのもの。かわいらしいおなかも丸見えです。

飼い主さんにひっくり返され、ようやく起き上がれたプリンちゃんは毛づくろいを始めました。小さな肉球がたまらなくいとおしいですよね。

毛づくろいを終えたら一旦退場。画面が変わり、飼い主さんと鈴のおもちゃで遊ぶプリンちゃんが映し出されました。「チリンチリン」となる鈴に、プリンちゃんは必死に前足を伸ばしますが、飼い主さんの匠の技でなかなか捕まえることができません。

「待ってニャ〜」と言わんばかりに、鈴を追いかけるプリンちゃん。小さな体で必死におもちゃを追いかけ……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「なんてかわいいんだ…」「存在自体が素晴らしすぎる」「信じられないかわいさだよ」と、そのかわいらしさに絶賛の声が寄せられていました。あなたも動画で、プリンちゃんが愛らしく動く姿をのぞいてみてはいかがでしょうか。