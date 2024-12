ヘイルエンドと呼ばれるアーセナルのアカデミー出身であるエミール・スミス・ロウ(24)とブカヨ・サカ(23)。



サカは成長続けるミケル・アルテタのチームで着実な成長を見せ、今ではアーセナルのエースにまで上りつめた。一方のスミス・ロウはアーセナルの10番を背負い、長年クラブの未来として大きな注目を集めたが、近年は怪我にも悩まされ、今夏フラムへの移籍を決断した。



今シーズンより、2人の進む道は別れたが、スミス・ロウとサカは幼少期からアーセナルで切磋琢磨してきた仲だ。そんななか、英『Sky Sports』のインタビューにてサカを一言で表現するよう求められたスミス・ロウは「スターボーイ!」と答え、盟友について次のように語った。





