»ÖÅÄÌ¤Íè¡¡¼«¿È¤¬¡Ö¥½¥Õ¥ÈÏ·³²¡×¤«¤â¤È»×¤¦½Ö´Ö¡¡¡Öº£¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¿¸Ìé¤Î¥È¡¼¥¯¸¡Äê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¡Ö¥½¥Õ¥ÈÏ·³²¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥È¡¼¥¯¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦ÆÃÈÖ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤ÆÏ·³²¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢31ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÖÅÄ¤Ï¡Öº£¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤òÍÂ¤±¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤Î»Ò¡Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ë¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤È¡È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡Ö¥½¥Õ¥ÈÏ·³²¡×¤À¤È»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£