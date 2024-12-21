¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÀ¾Éô¤Î¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤¬·³¤Î´É¶è»ÊÎáÉô¤òÀ©°µ
ÆâÀï¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢À¾Éô¥é¥«¥¤¥ó½£¤Î¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤¬20Æü¡¢·³¤Î´É¶è»ÊÎáÉô¤òÀ©°µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·³¤Î´É¶è»ÊÎáÉô¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2¤«½êÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Éô¥é¥«¥¤¥ó½£¤Î¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¡Ö¥¢¥é¥«¥ó·³¡ÊAA¡Ë¡×¤Ï20Æü¡¢·³¤ÎÀ¾Éô·³´É¶è»ÊÎáÉô¤ò´°Á´¤ËÀ©°µ¤·¡¢»ÊÎá´±¤é¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥é¥«¥ó·³¡×¤ÏµîÇ¯10·î¡¢¡Ö·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È°ìÀÆËªµ¯¤·¤¿3¤Ä¤Î¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢º£·î¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤É¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÆâ¤Ë14¤¢¤ë·³¤Î´É¶è»ÊÎáÉô¤¬À©°µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ÎËÌÅì·³´É¶è»ÊÎáÉô¤ËÂ³¤¤¤Æ2¤«½êÌÜ¤Ç¤¹¡£·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ç¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÎôÀª¤Ï¤µ¤é¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£